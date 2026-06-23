Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, inauguró el Centro de Innovación CaliBaja en CETYS Universidad, sede del primer American Space en la península de Baja California y el décimo en México.

Expuso que este centro amplía la red de American Spaces, encabezada por el Centro Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos, "creando nuevas oportunidades para el aprendizaje, la innovación, el emprendimiento y la enseñanza del idioma inglés".

"No hay mejor lugar para este centro que la región CaliBaja, uno de los principales polos de innovación, tecnología y colaboración transfronteriza de América del Norte.

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"Todos los días, esta región demuestra cómo los Estados Unidos y México pueden trabajar juntos para desarrollar talento, generar oportunidades y fortalecer nuestra competitividad compartida", dijo el diplomático estadounidense.

En el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, el embajador Johnson señaló que este centro refleja "el espíritu de innovación e ingenio que siempre ha impulsado a nuestro país".

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Agregó que al ampliar el acceso a habilidades, tecnología y oportunidades, el Centro de Innovación CaliBaja fortalecerá los lazos entre ambas naciones y contribuirá a un futuro más próspero a ambos lados de la frontera.

Embajador Johnson inaugura ampliación de red de American Spaces en CaliBaja (23/06/2026). Foto: Especial

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"Al reunir a la academia, al sector privado y a líderes tecnológicos, el Centro de Innovación CaliBaja ayudará a estudiantes y emprendedores a desarrollar las habilidades necesarias para una economía en constante transformación.

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"A través de alianzas con CETYS Universidad, Qualcomm y Microsoft, los participantes tendrán acceso a certificaciones, capacitación y herramientas que fortalecen el talento, impulsan la innovación y preparan a la fuerza laboral del mañana", expuso.

American Spaces en México es una red de espacios culturales y educativos desarrollada en alianza con instituciones locales, y conecta a las comunidades con oportunidades de aprendizaje, innovación y desarrollo profesional con acceso a recursos, experiencias y programas.

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