La Embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la adulteración de bebidas, durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, la cual arrancó el pasado 11 de junio y acabará el próximo 19 de julio.

Dicha dependencia, a cargo del embajador Ronald Johnson, pidió a las y los estadounidenses no dejar descuidadas las bebidas, ni aceptar alguna de personas extrañas.

"Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo", alertó.

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Después del anochecer, esta representación diplomática pidió tomar "precaución adicional", de forma especial en áreas del centro de una ciudad y recomendó viajar en grupos.

"Los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos tanto en áreas turísticas como no turísticas", indicó.

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También recordó que para México se mantienen alertas de viajes en los distintos estados que se pueden consultar en: https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html

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