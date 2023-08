Siendo parte de la industria de los alimentos, Lucía Galindo, bartender de Rayo Cóctel Bar, mencionó en una entrevista para EL UNIVERSAL, que ha escuchado casos de hombres y mujeres que son drogados en centros nocturnos.

“Es muy probable que en antros o bares puedan hacerle algo a tu bebida sin que te des cuenta y eso podría acabar en algo que nadie quiere, un abuso o un secuestro, porque es lo que está pasando en México últimamente”, afirmó Lucía.

Lucía Galindo, bartender de Rayo Cóctel Bar

La bartender recomienda:

- Revisar el color de tu bebida, no debe verse diluida; si el sabor cambia a lo que ya habías probado antes, es probable que esté adulterado; los cócteles que no llevan refresco no deberían burbujear.

- Tener tu trago a la vista, no compartirlo con nadie, no aceptar bebidas de desconocidos.

“Conoce tu nivel de alcohol, cuando te empieces a sentir raro, pide ayuda”, expresó Lucía.

¿Por qué son importantes estas recomendaciones?

El empresario Íñigo Arenas Saiz, que fue presuntamente drogado a través de su bebida en el bar Black Royce en Naucalpan, Estado de México, se encontraba acompañado por cuatro mujeres, empleadas del lugar.