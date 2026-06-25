Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, es presunto líder del Cártel de Altozano y es considerado uno de los principales generadores de violencia en Morelia.

“Sierra” ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

De acuerdo con las investigaciones está relacionado con la investigación por el homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como por otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante el 2025.

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Cae en Michoacán Ernesto Rafael, alias "Sierra 1", ligado al asesinato de un empresario mezcalero en Morelia. Foto: Especial

La FGE y la SSP mantienen abiertas diversas indagatorias en las que Ernesto Rafael es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, además de ser líder delincuencial y ser el encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.

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