Juana Barraza Samperio sentenciada a más de 700 años y nombrada en los medios de comunicación como "La Mataviejitas", aseguró en el documental "Cartas para la libertad" que ella es inocente, que fue golpeada, violada y obligada a firmar su culpabilidad o si no sus "hijos pagarían los platos".

Este sábado 13 de enero se estrenó la primera entrevista que Juana Barraza da a medios de comunicación tras haber sido sentenciada.

"Yo no lo hice, me atormentaron, me golpearon, me amenazaron con mis hijos [...] Es momento que sepan ¿Quién no lo haría si te pegan y te violan? Me hicieron firmar papeles en blanco, ahí fue donde me fregaron", aseguró Barraza.

Juana acusó a policías, judiciales y al exfiscal del Distrito Federal el "bendito Zayaz", de haberla torturado.

En "Cartas para la libertad" de la productora Carmen Huete, la mujer relató que ha perdido la fe en las personas. Primero por la infancia tan difícil que vivió y luego en el sistema de justicia penal.

Juana hace cuestionamientos diversos hacia su madre, hacia los medios de comunicación, hacia las autoridades. "¿Por qué mi madre me odiaba tanto? ¿Qué daño hice? ¿Por qué se ensañaron conmigo? Yo estaba aquí y seguían matando señoras", preguntó.

Barraza es defendida por un abogado de oficio y afirma que no ha dado entrevistas porque la han hecho trizas. También ha pedido a sus juzgadores que le demuestren que ella iba vestida de enfermera.

La acusada del homicidio de 17 mujeres relató que el día de su detención ella iba a comprar ropa a Tepito y fue engañada para acompañar a los oficiales. "Se me ocurrió salir en el metro Moctezuma. Sí da el 'gatazo'. No sabían ni mi nombre. 'Ándele no va a tardar nada'. Yo vendía ropa, tenía mi puesto. A mí no me agarraron en una casa. Es lo que yo alego, no soy yo", dijo.

"La mataviejitas" paga una condena de 759 años de prisión en el penal de Santa Martha. Foto: Netflix

También contó su paso por la lucha libre como "La Dama del Silencio": "En el ring sacaba todo mi coraje [...] ¿A quiénes maté, no sé quiénes son? Siempre he sido luchadora, no asesina. Que me prueben que yo estaba vestida de enfermera".

Juana Barraza sostiene que es inocente y denunció una serie de irregularidades que ni las autoridades han podido explicar. Además, que el día de su sentencia le ganó la risa porque si se derrumba quién va a ver por sus hijas. "Aquí no existe la ley, puras injusticias. El rico es el que sale".

Aquí puedes ver el documental completo:

