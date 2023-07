El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó al señalar “¡quiero mi cocol!” de los comentarios de sus adversarios en donde hacen referencia a su edad y a su estado salud.

“Estaba viendo un mensaje de Ferris de Con, ese me ha declarado en fase terminal que estoy malo de salud, que estoy chocheando, pero siempre he dicho que lo de la vejez tiene que ver con el estado de ánimo y estoy muy contento”.

En la mañanera, el Mandatario puso un mensaje del periodista Pedro Ferriz de Con de que después de la mañanera, “5 ´asesores´ le cuentan al oído lo que pasa en el país. Administra su precario estado de salud, encerrado en su recámara de Palacio Nacional. Así lo “enteran” de la situación de su gobierno de mentiritas”.

A lo que el Mandatario expresó: “Y que me voy a dormir así, quiero mi cocol”, dijo riendo del comentario.

El Presidente llamó nuevamente a sus simpatizantes a mantener la calma ante mensajes que publiquen en redes sociales los opositores.

“Hay que serenarnos, ser respetuosos, no insultar, actuar con respeto, con amabilidad, y no perder el sentido del humor, estar contentos decir ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’, pero no pasa a mayores, no hay nada que temer”, dijo.

