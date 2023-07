El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el grupo que impulsa una supuesta campaña en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial está vinculado a la oligarquía corrupta, y los señalo de estar desesperados porque “no les salen nada” y de que son capaces de mentir, de calumniar y de crear “ambientes enrarecidos”.

El Mandatario federal reiteró que los integrantes de este supuesto grupo están muy vinculados con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y al grupo de poder económico y político que dominaba y que se sentían dueños de México.

“Reiterar que quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político, que dominaba que se sentían dueños de México. Esa es una característica, es un distintivo su vinculación a la oligarquía corrupta que dominaba a nuestros país”.

“Lo otro muy específico, particular es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior, y eso los tiene muy molestos, porque no les están saliendo las cosas”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que para fortuna del pueblo, está bien la economía, hay bienestar y “estamos enfrentando el flagelo de la violencia”.

“Ayer se dieron a conocer resultado del Inegi acerca de la disminución de homicidio en los últimos tiempos. Hemos logrado reducir los homicidios en alrededor del 17%, el robo de vehículos alrededor del 50%, el robo en general 30%, el secuestro 60% menos. Entonces como no les salen nada, están desesperados y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos”.

Aseguró que es muy característico de la derecha el generar odio y la violencia, algo que, indicó, no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo.

“Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo, siempre y en México pues hay pruebas suficientes de lo que estoy sosteniendo. Baste decir de que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosio. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va haber represión porque no somos iguales, pero están muy desesperados”, dijo.















maot