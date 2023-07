Aunque podría ser sancionado por el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer dos encuestas en los cuales las preferencias electorales dan amplia ventaja a su partido Morena rumbo a los comicios presidenciales de 2024 frente a la oposición.

“Ojalá y me entiendan los del INE y los del Tribunal para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se detenga sea derrotada la transformación, no hay nada. Al contrario parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

“Esta semana se dieron a conocer dos encuestas que no se difunden en los medios convencionales, porque apuestan otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe”.

En su conferencia, sin entra en detalles, el titular del Ejecutivo mostró los resultados de una encuesta de la empresa Covarrubias en la que preguntan a la población si las elecciones para Presidente de la República fueran hoy, me podría decir porque opción votaría:

“Morena Verde y PT. 49%, ´no lo dijo yo´; PAN, PRI, PRD, 19%; MC 7%. ¿Cuánto es la diferencia?, 30 Esta es una de Covarrubias que apareció el lunes”.

Luego se refirió a un sondeo de opinión del diario El País, con la misma pregunta, Morena tiene preferencia bruta 54% y efectiva 60%; el PAN una preferencia bruta de 13% y efectiva 14%; y el PRI una referencia bruta 11% y efectiva 12%.

“¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN, además de que no somos de malas entrañas, porque tendríamos que hacerles daño?”, cuestionó.

El presidente López Obrador dijo que todo mundo se tranquilice y se serene porque es una invención de sus opositores que son producto de un coraje exacerbado, porque “no han podido detener el proceso de transformación, y cada vez se les aleja la posibilidad de regresar por sus fueros y sus privilegios”.

maot