Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.

La dirigencia del partido puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de "fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027".

Su nueva función es el responsable de coordinar la operación territorial y la estrategia electoral del partido.

Lee también Más de 900 jornaleros agrícolas migrantes reciben servicios de alfabetización; buscan mejorar oportunidades laborales

Entre sus principales atribuciones se encuentran dirigir la movilización a nivel nacional, supervisar el funcionamiento de la estructura interna, así como conducir los procesos de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón de militantes.

Previo a su nombramiento, Zavala Salazar fungía como el actual secretario de Movimientos Sociales, quien se encargaba de vincular al partido con los movimientos civiles, populares y sindicales.

[Publicidad]

Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido (15/06/2026). Foto: Especial

Originario de Campeche, con el título de abogado egresado de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina", Zavala cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito político.

Lee también Suprema Corte invalida cobro de 150 pesos por registro de nacimiento en Coahuila; protege derecho a la identidad

De acuerdo con su página de Facebook, fungió como exdelegado Regional de los Programas de Bienestar en Campeche.

[Publicidad]

Asimismo, se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido político.

También mencionó haber sido delegado político en Yucatán de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov