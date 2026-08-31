[Publicidad]
La agrupación política nacional Que Siga la Democracia anunció que, si el Tribunal Electoral confirma la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) y les niega definitivamente el registro, acudirán a instancias internacionales para denunciar lo que considerarían una vulneración de los derechos político-electorales de cientos de sus militantes.
“Si la Sala Superior se equivoca, vamos a ver qué magistradas y magistrados avalaron esa decisión y acudiremos a instancias internacionales. No vamos a permitir que se vulneren los derechos político-electorales ni la decisión de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que libremente decidieron formar parte de este proyecto”, sostuvo Edgar Garza, líder de dicha agrupación.
Garza enfatizó que recurrir a instancias internacionales “no significaría desconocer a las instituciones mexicanas, sino ejercer los derechos y mecanismos legales disponibles ante una eventual vulneración de derechos fundamentales”.
Lee también Higinio Martínez asume la presidencia del Senado; oficialismo lo respalda entre gritos de "¡Presidente!"
Que Siga la Democracia busca alianza para 2027
Además de ese anuncio, Garza y parte de la dirigencia de dicha agrupación anunciaron que están valorando y sosteniendo reuniones con diversas fuerzas políticas para colocar en las boletas de 2027 a algunos de sus perfiles, en caso de no obtener el registro a tiempo.
“Ante los acercamientos de distintos partidos políticos nacionales, estamos analizando con responsabilidad qué fuerza o fuerzas políticas ofrecen las mejores condiciones para construir un acuerdo. Nuestra intención es impulsar candidaturas surgidas de nuestra organización y, en su caso, respaldar aquellas que mejor representen las aspiraciones de nuestra gente y contribuyan al bienestar de México”, sostuvo Garza.
[Publicidad]
Recordó que la agrupación ya cuenta con experiencia en la construcción de acuerdos electorales y subrayó que cualquier entendimiento rumbo al 2027 deberá respetar la identidad, las causas y la presencia territorial de “Que Siga la Democracia”.
Enrique Inzunza reaparece en el Senado tras meses de ausencia; niega ser "narcolegislador" y pide a la FGR cerrar investigación en su contra
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Personas acuden al Zócalo por asesoría ante casos de despojo; buscan recuperar inmuebles en Edomex
Metrópoli
Clara Brugada respalda discusión sobre legalizar la eutanasia; 86% de encuestados dice estar a favor
Nación
INE abre registro para votar desde el extranjero en elecciones de 2027; estrenará aplicación para facilitar el trámite
Nación
Raúl Bolaños Cacho promete escuchar y respetar a la oposición; “esta Cámara le pertenece a todas y todos los mexicanos”