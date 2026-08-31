La agrupación política nacional Que Siga la Democracia anunció que, si el Tribunal Electoral confirma la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) y les niega definitivamente el registro, acudirán a instancias internacionales para denunciar lo que considerarían una vulneración de los derechos político-electorales de cientos de sus militantes.

“Si la Sala Superior se equivoca, vamos a ver qué magistradas y magistrados avalaron esa decisión y acudiremos a instancias internacionales. No vamos a permitir que se vulneren los derechos político-electorales ni la decisión de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que libremente decidieron formar parte de este proyecto”, sostuvo Edgar Garza, líder de dicha agrupación.

Garza enfatizó que recurrir a instancias internacionales “no significaría desconocer a las instituciones mexicanas, sino ejercer los derechos y mecanismos legales disponibles ante una eventual vulneración de derechos fundamentales”.

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Que Siga la Democracia busca alianza para 2027

Además de ese anuncio, Garza y parte de la dirigencia de dicha agrupación anunciaron que están valorando y sosteniendo reuniones con diversas fuerzas políticas para colocar en las boletas de 2027 a algunos de sus perfiles, en caso de no obtener el registro a tiempo.

“Ante los acercamientos de distintos partidos políticos nacionales, estamos analizando con responsabilidad qué fuerza o fuerzas políticas ofrecen las mejores condiciones para construir un acuerdo. Nuestra intención es impulsar candidaturas surgidas de nuestra organización y, en su caso, respaldar aquellas que mejor representen las aspiraciones de nuestra gente y contribuyan al bienestar de México”, sostuvo Garza.

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Recordó que la agrupación ya cuenta con experiencia en la construcción de acuerdos electorales y subrayó que cualquier entendimiento rumbo al 2027 deberá respetar la identidad, las causas y la presencia territorial de “Que Siga la Democracia”.

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