Publican reforma judicial de AMLO en el Diario Oficial pese a suspensión de Tribunal

Pese a que un Tribunal Colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este domingo, en edición vespertina, apareció el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que esta controversial enmienda entrará en vigor al día siguiente de su publicaicón, es decir a partir dle primer minuto de este lunes 16 de septiembre.

Entre los principales cambios, la reforma establece la elección popular, en urnas, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de 2025.

Desaparecen las dos salas del máximo tribunal, que actualmente resuelve asuntos en materia civil y penal, así como administrativa y laboral, y el Pleno se reduce de 11 a nueve ministros, que durarán en el cargo 12 años en lugar de 15, como era hasta ahora.

Lee también ¿En qué consiste y qué propone la reforma judicial propuesta por AMLO?

Para la elección de los 11 ministros del máximo tribunal, el Poder Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Judicial a otros 10, el Senado a cinco, al igual que Cámara de Diputados y cinco el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada Cámara).

Si no renuncian antes, los ministros actuales perderán su cargo en el momento en que los nuevos jueces tomen posesión, el 1 de septiembre de 2025, tras la votación ciudadana.

Los candidatos a ministros deberán tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales. Los aspirantes harán campaña en espacios de radio y televisión para presentar sus propuestas y participar en debates, pero no contarán con recursos públicos ni podrán recibir donaciones privadas para ello.

Las elecciones serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y calificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Todos los jueces federales, incluidos los magistrados y ministros de la Corte, deberán ajustar sus sueldos para no ganar más que el presidente de la República.

Lee también Reforma judicial: Senado decreta constitucionalidad, sin oposición en el recinto; va a San Lázaro

“Ahora sí, el pueblo es el que manda”; AMLO firma decreto de reforma al Poder Judicial

En el marco de las festividades patrias del 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial.

En compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el Presidente afirmó que más tarde participarán en el Grito de Independencia lo que representa una transición que va a significar el relevo del mando de la República, aunado a la primera mujer presidenta de México en 200 años.

"Desde hace 500 años, cuando menos, no gobernaba el país una mujer. Me da muchísimo gusto que esa mujer sea Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer excepcional, inteligente, preparada, con experiencia de gobierno, honesta, sensible, con dimensión social de buen corazón", afirmó el mandatario.

Lee también Ante inminente publicación de reforma judicial, trabajadores crean coalición “32 Circuitos Unidos”

El Presidente recordó que la invitación que extendió a Sheinbaum fue para que sea una "testigo de honor" de la firma del decreto para la publicación de la reforma judicial.

Aseguró que la reforma es para "acabar la simulación" y tener un verdadero estado de derecho, pues aseguró que se habla de vivir en democracia y no es así "dominaba una oligarquía...una minoría con fachada de democracia".

"Es con el propósito de mejorar el Poder Judicial, Necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial; que los jueces, magistrados y ministros apliquen al pie de la letra el principio de que, al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie", explicó López Obrador.

AMLO calificó este 15 de septiembre como "un día histórico" y mientras firmó el documento recordó que la reforma judicial ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en la mayoría de legislaturas locales.

También la presidenta electa, Claudia Sheinbaum celebró la firma del decreto. "¡Viva México, libre, independiente, soberano y democrático!", escribió en su cuenta de X.

Día histórico. Hoy 15 de septiembre de 2024, a unas horas de que el presidente @lopezobrador_ dé el grito de independencia, atestiguo la firma del decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial. Momento histórico, por decisión del pueblo. ¡Viva México, libre,… https://t.co/3CqZu8ofsa — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 16, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv