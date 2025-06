Con poemas, canciones y discursos políticos, jóvenes artistas lamentaron las redadas de migrantes que han detenido a mexicanos y centroamericanos en la última semana y el trato en general hacia paisanos por parte de autoridades estadounidenses: “Ningún ser humano es ilegal. Exigimos la liberación de todas y todos los que han sido detenidos en las redadas en Estados Unidos”, pidieron.

En una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos, asistentes expusieron a micrófono abierto la situación de personas en contexto de movilidad, así como una postura firme contra las políticas de Donald Trump, especialmente en Los Ángeles, Texas, Chicago, Nueva York y otros estados donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a decenas de personas.

Estudiantes, personas identificadas como comunistas y anticapitalistas continuaron la protesta pacífica por varias horas, a la par, jóvenes estadounidenses pegaron carteles en las rejas de la embajada con las frases: “Chinga la migra”, “He will not divide US” y “Stop mass deportations”. Así, cada activista tomó el micrófono por varios minutos para denunciar conflictos en otras partes del mundo.

Lee también Trump encabeza desfile militar mientras en Los Ángeles dispersan a "No Kings" con granadas aturdidoras; sigue aquí la cobertura en vivo

“Estamos en contra de la guerra, del imperialismo que han hecho, en contra de los hermanos migrantes. Ya sabemos que emigrar no es un delito, más bien es un delito estar en tierras robadas”, denunció un joven.

Por su parte, la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTA) manifestó todo su apoyo y solidaridad a los mexicanos que en recientes días han inundado las calles de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y muchas otras ciudades de los Estados Unidos para protestar ante mas políticas “imperialistas, fascistas y antimigrantes” de Donald Trump.

“Como comunistas, anarquistas, zapatistas y demás fuerzas de izquierda, comprendemos que el internacionalismo es fundamental para articular las luchas de la clase trabajadora en todas partes del mundo. Y como trabajadores del arte, estamos sumamente convencidos de que solo la lucha organizada podrá enfrentar este nuevo empate de la oligarquía capitalista en contra de las clases más desfavorecidas”, expresaron.

Lee también Con redadas, EU pierde ingresos y fuerza laboral

Micrófono abierto para denunciar redadas a migrantes en la Embajada de Estados Unidos en México. Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL

Al afirmar que nadie es ilegal en tierras robadas, rechazaron las políticas de senadores, gobernadores y del propio mandatario de Estados Unidos, las cuales, criminalizan y violan los derechos humanos de migrantes. Entre raps, consignas y poemas, mostraron solidaridad y respeto a las personas que deciden salirse de sus hogares en busca de mejores oportunidades laborales y económicas.

“No llames inmigrante a esta piel café, hijo del sol, hijo de la conquista, sangre mexicana corriendo por las venas del este de Los Ángeles, no le digas en qué lengua nativa será mejor su canción, no me digas quién soy yo porque fui criado igual que tú, maleducado en algunas de las mismas escuelas, en las mismas lecciones y leyendas de indios honestos y peregrinos cristianos, una nación de inmigrantes todos unidos en libertad”, leyó una asistente del libro “Our Corazones Are Still Burning” del poeta chicano Matt Sedillo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf