Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, defiende a Sheinbaum de acusaciones de Noem; "¿cómo se atrevió? su rol es indigno", lanza

"Es indigno del rol de la secretaria el describir a la presidenta de México en ese sentido", argumentó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respecto a las acusaciones que realizó Kristi Noem contra Claudia Sheinbaum por supuestamente alentar protestas violentas.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, la alcaldesa calificó a la postura de Noem como "una caracterización despreciable. "Esta mujer es una científica, es una líder y ¿Cómo se atrevió (Noem) a describirla así?", cuestionó.

Ante la posibilidad de implementar redadas durante el partido inaugural de la Copa Oro, en el que se enfrentarán las selecciones de México y República Dominicana, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, la alcaldesa explicó que "no les voy a recomendar a los mexicanos que no vayan a apoyar a su selección, pero tampoco les puedo garantizar que no habrá redadas en el estadio".

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles en entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus. Foto: Captura de pantalla

Respecto a las protestas que han realizado las personas migrantes y simpatizantes en Estados Unidos, la alcaldesa destacó que "las personas de todos los países lo hacen todo el tiempo y somos una ciudad de inmigrantes, somos una ciudad internacional".

"Si apoyas a los migrantes no serás violento, porque si lo eres, le estás dando pretextos a los militares y a la Guardia Nacional para venir", argumentó la alcaldesa Bass.

"¿Cree usted que el presidente Trump está ganando la narrativa frente al Partido Demócrata en términos de inmigración y seguridad?", cuestionó Loret.

"Sólo puedo hablar por mi ciudad. No", finalizó la alcaldesa.

