Un juez de control vinculó a proceso a cuatro presuntos integrantes de los Beltrán Leyva, entre ellos Pedro Insunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como operador del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, por delitos contra la salud y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, les ratificó la prisión preventiva de oficio quedando presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en continuación de la audiencia de imputación celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Pedro Insunza Noriega, Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong fueron detenidos a finales de diciembre pasado durante un cateo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina en un domicilio de la capital sinaloense, en el que se les aseguraron drogas y armas de fuego de alto poder.

Posteriormente, fueron presentados ante el juez que los procesó por su probable participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina con fines de comercio; posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La FGR informó que se les fijaron cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con investigaciones ministeriales, Pedro Inzunza Noriega, es considerado segundo al mando del grupo criminal encabezado por el “Chapo Isidro”, quien asumió el control de los Beltrán Leyva, antiguos aliados del Cártel de Sinaloa.

A la organización criminal liderada por Fausto Isidro Meza, se le relaciona con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

