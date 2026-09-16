Nación | 16-09-26 | 13:46 |

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, , propuso reforman la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para establecer una tasa cero para los servicios de internet de uso doméstico, telefonía celular de uso familiar y plataformas educativas digitales.

En México existen 100.2 millones de usuarios de internet (83.1% de la población) y 98.6 millones de usuarios de telefonía celular, de los cuales el 95.1% se conecta principalmente desde el hogar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (2024) del .

El legislador priista señaló que la aplicación de la tasa general de IVA a dichos servicios encarece su acceso, y genera una “carga económica desproporcionada en millones de hogares y perpetuando la brecha digital”, especialmente en las zonas rurales donde la conectividad apenas alcanza el 50.4%, y en los sectores de menores ingresos.

“En pleno siglo XXI, el acceso a la tecnología, la conectividad y la educación en línea ya no representan un lujo, sino necesidades básicas tan indispensables como la electricidad o el agua potable”, aseguró Moreira.

Afirmó que su iniciativa se alinea con los compromisos internacionales asumidos por México —como la Agenda 2030 de la ONU y el Pacto Mundial Digital—, así como con el mandato constitucional establecido desde 2013 que obliga al Estado a garantizar el acceso a las tecnologías de la información y banda ancha en condiciones de asequibilidad.

Te puede interesar:

[Publicidad]

[Publicidad]

em/apr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]