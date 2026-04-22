El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció la segunda edición de la Semana Yucatán en la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 6 al 17 de mayo en el Palacio de los Deportes, donde estimó una asistencia de 120 mil personas.

En conferencia de prensa, Díaz Mena expresó que el evento “será un expresión viva y festiva de la lengua maya, de nuestra música y de nuestras artesanías (…) El Palacio de los Deportes será un espacio que se convertirá en nuestra casa, nuestra ventana al país, nuestro gran escaparate donde mostraremos lo mejor que somos”.

En ese sentido, sostuvo que “esta edición tiene un significado especial, porque se realiza en el marco del proyecto Renacimienro Maya, un proyecto de transformación que desde el primer día de gobierno es una hoja de ruta que redistribuye el bienestar y lo pone en el centro de nuestras decisiones a las familias yucatecas”.

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El Mandatario estatal detalló que la Semana de Yucatán contará con la presencia de artesanos, artistas, empresarios y restauranteros y precisó que el 60% de los participantes son mujeres y el 40% hombres, es decir, un total de 270 micro, pequeños y medianos empresarios.

Explicó que el turismo es un motor poderoso para el desarrollo del estado, “porque cada visitante genera una derrama económica en nuestras comunidades que impulsa el empleo para fortalecer a las familias yucatecas”.

“La Semana será una oportunidad para las personas que no conocen Yucatán puedan descubrir la grandeza de nuestra cultura maya, la calidez de nuestra gente y el talento que hoy impulsa el gobierno”, dijo.

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En su intervención, Víctor José López Martínez, representante del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, manifestó que el evento “tiene mucha tradición, es la mejor vitrina que tenemos las y los yucatecos para promocionar nuestro estado y para demostrar lo mejor que tenemos (…) Es una muestra de lo que en Yucatán estamos viviendo, la era del Renacimiento Maya”.

Por su parte, Israel López García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de Yucatán, indicó que “esta semana es el momento en que Yucatán se muestra tal y como es: diverso, productivo, con identidad y con una oferta cultural y gastronómica que nos distingue a nivel nacional e internacional”.

Adicionalmente, resaltó que estas iniciativas fortalecen el ecosistema productivo y generan condiciones para que más yucatecos puedan crecer y más visitantes lleguen al estado.

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Durante su participación, Emilio Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, destacó que la primera edición registró una derrama económica superior a los 30 millones de pesos y expuso que “es el espacio que tenemos para mostrar la grandeza y el orgullo gastronómico, cultural y empresarial de Yucatán”.

Finalmente, Edgardo Medina Rodríguez. secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, señaló que el estado “es sinónimo histórico de riqueza cultural y hospitalidad (…) Es la oportunidad para que la capital de nuestro país conozca y se lleve un pedacito de nuestra tierra, lo cual nos motiva y nos enorgullece”.

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