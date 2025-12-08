Ante la realidad laboral que viven millones de trabajadoras mexicanas, la senadora Mely Romero Celis presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de garantizar una licencia con goce de sueldo para mujeres que enfrenten síntomas incapacitantes asociados a la perimenopausia y la menopausia.

En su proyecto, la legisladora del PRI destacó que millones de mujeres mexicanas padecen síntomas severos como mareos, desmayos, bochornos extremos, dolor articular persistente, insomnio, ansiedad, irritabilidad, infecciones recurrentes y variaciones bruscas de presión arterial. Estos efectos, afirmó, afectan la salud y el rendimiento laboral justo entre los 45 y 55 años de edad, etapa de máxima productividad.