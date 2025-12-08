Más Información

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

Ante la realidad laboral que viven millones de trabajadoras mexicanas, la senadora Mely Romero Celis presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de garantizar una licencia con goce de sueldo para mujeres que enfrenten síntomas incapacitantes asociados a la perimenopausia y la menopausia.

En su proyecto, la legisladora del PRI destacó que millones de mujeres mexicanas padecen síntomas severos como mareos, desmayos, bochornos extremos, dolor articular persistente, insomnio, ansiedad, irritabilidad, infecciones recurrentes y variaciones bruscas de presión arterial. Estos efectos, afirmó, afectan la salud y el rendimiento laboral justo entre los 45 y 55 años de edad, etapa de máxima productividad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]