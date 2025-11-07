Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó las Fiestas de las Culturas Comunitarias, que se realizará el próximo 22 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México a las 17:30 horas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, a donde asistieron integrantes de la Orquesta Monumental de Pilares, Curiel destacó que la política cultural más importante es la comunitaria.

Indicó que el programa “Yoltlajtoli: Voces Vivas” es de cultura comunitaria y al Salón Tesorería asistieron infancias y adolescencias a mostrar su talento musical, que estará presente en este evento.

Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Fiestas de las Culturas Comunitarias en Palacio Nacional (07/11/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En una conversación, las y los menores expresaron que buscan preservar sus lenguas originarias y culturas.

Este año se realizará en la Ciudad de México este Festival, para ir rotando en otros estados. “Este año trabajamos con el Inpi de manera importante, hicimos los Cuicallis, que son casas de canto (...) Este año estamos trabajando con más de 5 mil niños, es parte del crecimiento del programa de cultura comunitaria que creció en el 65%”, dijo.

“Esa es atención a las causas, dar acceso a la cultura y al mismo tiempo la defensa y el reconocimiento de las lenguas originarias, a través de las niñas y los niños”, dijo la Mandataria federal.

Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi), destacó la colaboración con Cultura para las casas y comedores de la niñez indígena.

Javier Hidalgo, coordinador de los Pilares en la Ciudad de México, comentó que 350 infancias participarán en este evento a realizarse el 22 de noviembre.

