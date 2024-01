El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que en Guerrero como en otros estados de la República, “la delincuencia ha tomado mayor fuerza”, y para muestra dos masacres en los últimos días, una en Buenavista de los Hurtado, municipio de Heliodoro Castillo y ayer una nueva masacre en Petatlán, ambas en Guerrero, en las que hay un número indeterminado de muertes en el primer caso y se ha confirmado la muerte de al menos cinco personas en el segundo.

“Los habitantes de estas regiones han sido víctimas por varios meses de una guerra entre cárteles, Los Tlacos y La Familia Michoacana, este último presunto responsable del ataque más reciente. No podemos seguir con esta inseguridad, el gobierno debe actuar con firmeza y no mantener su absurda estrategia de ‘abrazos y no balazos’, se debe actuar de inmediato, se debe cambiar esta estrategia y velar por la seguridad de las y los mexicanos; el ataque en Petatlán fue viralizado en redes sociales y hasta el momento no se ha tomado ninguna acción ni detenido a los responsables. Es momento de que el gobierno federal y el gobierno de Guerrero dejen de mantener estos casos en la impunidad”, enfatizó.

El líder del sol azteca recordó que la Fiscalía del estado explicó en un comunicado que cuando los peritos llegaron al lugar de los hechos para recuperar los cuerpos, los familiares de las víctimas ya se los habían llevado: “El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, al parecer llegó antes que las autoridades y contabilizó cinco cráneos, entre cuerpos prácticamente calcinados”.

También, recordó que los criminales atacaron a un grupo de unos 30 pobladores de Buenavista de los Hurtado, donde además de los cinco muertos, también hay seis heridos, que huyeron de la comunidad, y alrededor de 19 desaparecidos.

“Hemos visto que en materia de seguridad la continuidad de Morena no es opción: 180 mil asesinados, 63 masacres, más de 5 mil fosas clandestinas y 120 mil desaparecidos son el legado de sangre y muerte que representa esta administración, la seguridad de todas y todos debería ser la prioridad. Nosotros exigimos que se termine con los tratos que se tienen desde el púlpito presidencial con el crimen organizado y se atienda de manera urgente el tema de inseguridad y violencia que se vive en el país”, concluyó.





