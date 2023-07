Desde mandar a “chingar a su madre” a diputados, hasta acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener nexos con el narcotráfico, fueron algunas de las frases que dejó Porfirio Muñoz Ledo en el ambiente político.

Varias de estas declaraciones marcaron su paso como diputado y presidente de la Cámara baja; dichas expresiones fueron lanzadas no solo en contra de legisladores de oposición, sino también para Morena e incluso hacia el presidente, a quien en un inicio vanaglorió.

Recordamos algunas de sus frases que causaron polémica.

AMLO, de ser un “iluminado” a acusarlo de “contubernio con el narco”

A finales de 2018, cuando el entonces presidente de la Cámara de Diputados hizo entrega al presidente López Obrador la banda presidencial, mucho antes de sus desacuerdos, Muñoz Ledo lo definió como “un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria”.

A través de su cuenta de Twitter, dijo haber confirmado que López Obrador tuvo “una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado”

Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel @lopezobrador_ ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. (1/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) December 2, 2018

Sin embargo, tras diversas diferencias con su propio partido y políticas públicas del mandatario, en junio de 2022, Muñoz Ledo llegó a acusar a López Obrador de tener nexos con el crimen organizado.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas , se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente”, dijo en una reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Muñoz Ledo lanza mentada contra diputados

En septiembre de 2019, un día después de que anunciara su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo mandó a “chingar a su madre” a diputados en una de las sesiones donde se votaban transitorios.

Durante su participación, Muñoz Ledo se dirigió a un legislador del pleno a quien le dijo: “revise el reloj porque está marcando progresivamente” y le aclara que “cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan”.

Tras dichas expresiones, Muñoz Ledo se dirigió a la diputada Dolores Padierna, sentada a su izquierda y le comenta, “chinguen a su madre, qué manera de legislar”, esto sin haber cerrado previamente su micrófono.

“De carrozas nos convertimos en calabazas”

Tras anunciar su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados y ampliar cinco días más su cargo para elegir quién lo sustituiría, en septiembre de 2019, Muñoz Ledo “regañó” a los líderes de las bancadas para facilitar los acuerdos sobre la elección de la presidencia cameral.

“Exhorto a los coordinadores a que el día de hoy, mientras más pronto, deben presentar su propuesta de mesa directiva… a las 12 de la noche se acaba por mandato de ley nuestro encargo y de carrozas nos convertimos en calabazas”, expresó.

“No les dejaré pasar una más. ¡Hipócritas¡”: Muñoz Ledo a diputados de Morena

En marzo de 2020, Muñoz Ledo acusó “hipocresía” en la bancada de Morena, luego de que no recibiera el apoyo que le habían acordado en una de sus reservas a la reforma al artículo 4 de la Constitución en materia de Bienestar.

“Es infame que en esta Cámara sólo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión … Me voy, que quede aquí, y no les dejaré pasar una más. ¡Hipócritas!”, dijo a los legisladores de la 4T.

“Mario Delgado, pinocho aspirante a Pinochet y brazo armado de la dedocracia”: Muñoz Ledo

Durante sus intenciones para reelegirse como diputado federal, el expresidente de la Cámara de baja arremetió en contra del líder nacional de Morena, Mario Delgado, al llamarlo “Muñeco morboso”, “mentiroso”, “Pinocho” y “aspirante a Pinochet”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo criticó a Mario Delgado y acusó que lo descartaron a la mala de la reelección de diputados, con el argumento de que no se había registrado.

“Alto a Mario Delgado, el muñeco morboso.

Miente otra vez Mario Delgado. Pinocho aspirante a Pinochet y brazo armado de la dedocracia. Me descartaron a la mala de la reelección de diputados, arguyendo que no me registré”.

ALTO A MARIO DELGADO, EL MUÑECO MORBOSO.



Miente otra vez Mario Delgado. PINOCHO ASPIRANTE A PINOCHET y brazo armado de la dedocracia. ME DESCARTARON A LA MALA DE LA REELECIÓN DE DIPUTADOS, arguyendo que no me registré, COMO A OTROS DIGNOS MILITANTES DE BASE. (Hilo 1/3)



Video👇🏻 pic.twitter.com/2hZEXGsCk3 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) March 31, 2021





