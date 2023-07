El pasado 12 de mayo, en el último evento público en que participó Porfirio Muñoz Ledo realizado en su residencia, advirtió que el país está al borde del abismo por las prácticas montoneras y autoritarias del presidente López Obrador y llamó a la movilización social pacífica.

Asimismo llamó a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la revisión de la inconstitucionalidad de la llamada "noche negra" frente a los embates del gobierno federal y del oficialismo.

En una tarde lluviosa y en el marco del conversatorio Instituciones y Estado de Derecho en México, Porfirio Muñoz Ledo, Diego Valadés y Santiago Creel señalaron que ante lo ocurrido en la llamada noche negra en el Senado y las amenazas de enjuiciar a los ministros, se debe defender a la Suprema Corte frente al actual régimen autoritario.

Muñoz Ledo, con la lucidez que siempre lo caracterizó, expuso que "cuando un jefe de Estado dice que el Poder Judicial está podrido lo que está podrido es el ejercicio del poder público".

"Esa es una amenaza. Estamos al borde de un abismo", advirtió en el evento auspiciado por la fundación que lleva su nombre.

"A veces no nos damos cuenta de que estamos jugando con fuego", dijo el politólogo y diplomático, y agregó que puede ocurrir cualquier cosa "cuando hay un deseo siempre insatisfecho de acumular poder a costa de lo que sea".

Dijo que ser montonero no es propio de un estadista, son estrategias indignas, por lo que apeló a la conciencia de los mexicanos para frenar el ambiente que vive el país.

Consideró que es tiempo de reflexión porque "nuestra tarea debería ser más enérgica, porque esta preocupación no está permeando al país.

"Hay que responder con energía, que no es responder con violencia, es responder con determinación. Con presión social, que no hemos ejercido", concluyó Muñoz Ledo en su último acto público.

Muñoz Ledo y sus desencuentros con AMLO

Luego de que Porfirio Muñoz Ledo renunciara a su cargo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el político se pronunció en varias ocasiones en contra de las políticas que llevaba a cabo el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, Muñoz Ledo expresó su desacuerdo en varios temas planteados por el Presidente como la reforma a la Guardia Nacional para que sea operada bajo el control de la Sedena, la reforma electoral, o lo que él calificó como la imposición de López Obrador de un sucesor con el destape de las "corcholatas".

Además, en algunas ocasiones aseguró de que México tenía un narcogobierno, pues señaló al presidente de tener alianzas con el crimen organizado.

Muñoz Ledo acusó a AMLO de tener alianzas con el narco

En junio de 2022 Muñoz Ledo afirmó que México tiene un “narcogobierno” y advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su “contubernio con el narco” no es heredable, porque el crimen organizado ya no lo va a necesitar, ya que siempre y en todas las plazas los criminales se entienden “con el que va a llegar”.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque éstos [los narcos], como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del Presidente. Ese es el tema, un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del Presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, advirtió.

Insistió en que al Mandatario “la pista ya se le está acabando, él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener autoridad y recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico, porque no hay nada que se le pueda oponer, a esto llamamos en México El Maximato”, sostuvo.

AMLO busca poner un Estado de excepción con reforma a la Guardia Nacional: Muñoz Ledo

Sobre la reforma a la Guardia Nacional, en agosto de 2022, señaló que el presidente López Obrador pretendía poner un estado de excepción en México en el último año de su mandato presidencial y crear un bloque hegemónico y dictatorial.

"Ahora resulta que el Presidente pide que a partir de la sucesión presidencial 2024 el ejército puede volver a salir a las calles, puede volver a perseguir como antes al narco, puede borrar del mapa a la Guardia Nacional", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL .

Expuso que lo que está diciendo López Obrador es que por diversas vías legales o no legales pretende establecer un gobierno dictatorial o despótico.

Plan B representa, un intento de golpe de Estado: Muñoz Ledo; "Para mí Morena ya no existe"

En relación al plan B electoral del presidente López Obrador, consideró que es “mañoso”, “inconstitucional” y representa un intento de “golpe de Estado”, por lo que debe ser frenado en el Senado.

En entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que el gobierno de López Obrador es un “narcogobierno”, y llamó a los líderes de oposición a denunciar al Jefe del Ejecutivo federal ante la Corte Penal Internacional, así como a unirse para conformar, junto con sociedad y academia, un Frente Democrático Nacional como el surgido en 1987 que después se transformó en el PRD; “o gana la sociedad o gana la barbarie”.

Muñoz Ledo afirmó que para él, Morena ya no existe, además de descartar que pueda integrarse a otro partido político; sin embargo, sí se dice dispuesto a seguir luchando desde su trinchera e incluso a encabezar movimientos como el que promueve.

"Yo fui atropellado en las elecciones internas, ese partido para mí ya no existe, es una mafia dirigida por un hombre autoritario”, aseguró.

Morena es un partido de “caciques”: Muñoz Ledo

En mayo pasado, el expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que la sucesión presidencial ya había rebasado al presidente Andrés Manuel López Obrador y más tarde que temprano en Morena habría un desmembramiento.

Advirtió que Morena es un partido de “caciques” porque, su fundador y líder –el presidente López Obrador- tiene “un origen bananero por decirlo de alguna manera, y ¿qué hace un partido de caciques?, acaba siendo víctima de los propios caciques”.

