Palenque, Chiapas.- "Queremos mucho al licenciado (Andrés Manuel) López Obrador", expresan pobladores de Palenque, donde reside el expresidente de México en su retiro.

A las 07:00 horas ya se escucha el canto de las guacamayas, se da la apertura de negocios y se siente un calor que podría alcanzar hasta los 40 grados por la tarde.

En Palenque agradecen a Andrés Manuel López Obrador por llevar "desarrollo" a esta ciudad chiapaneca: "Nos hizo una universidad, hizo muchas cosas". También conspiran que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visita Palenque "se cae la señal" su teléfono e internet.

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Pobladores de Palenque agradecen a AMLO por llevar el "desarrollo" a Chiapas (02/05/2026). Foto: (02/05/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Quienes trabajan alrededor de la quinta "La Chingada", donde reside López Obrador, son reservados y procuran no hablar de "el licenciado".

A casi dos años de las elecciones presidenciales de 2024, una lona con la imagen de la excandidata Xóchitl Gálvez cuelga de una casa a 20 metros de "La Chingada" sobre la avenida Palenque - Pakalná y manda un mensaje en el lugar de descanso de López Obrador.

Gira de Sheinbaum por Palenque

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una gira desde el viernes en Palenque, donde inauguró el Ecoparque "La Ceiba" y supervisó la conexión del Tren Maya con el Tren Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

Incluso en su discurso de ayer, la titular del Ejecutivo federal aprovechó para saludar a López Obrador.

"En 2018 llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto vive en Palenque, no sé si ande en Palenque pero vamos a mandarle un aplauso para que nos escuche", expresó.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la inauguración el Ecoparque "La Ceiba" en Chiapas. Foto: Captura de pantalla X @Claudiashein

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en su gira de este viernes y sábado por Palenque fuera a reunirse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, alrededor de "La Chingada" se observaron arreglos.

En el lugar donde reside el expresidente de México no se ve seguridad especial y en los alrededores se aprecian obras con maquinaria y de construcción. Un letrero anuncia en venta el terreno de al lado.

Para este sábado 2 de mayo, la Mandataria federal tiene programado el anuncio de becas para estudiantes de licenciatura.

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