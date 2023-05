El senador Ricardo Monreal pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que no lo dé por muerto y le conceda el beneficio de la duda de que puede alcanzarlo en la carrera por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

En respuesta a la declaración del canciller, quien afirmó que la disputa final por la candidatura presidencial estará entre la jefa de Gobierno y él, el coordinador parlamentario aseguró que eso solo es un buen deseo. “Le deseo suerte al canciller, es un buen elemento. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Cuando fui candidato a gobernador tenía el cinco por ciento contra 70 por ciento del PRI y les ganamos”.

En entrevista, advirtió que “no hay que confiarse, las encuestas son fotografía del día anterior y vamos a luchar mucho porque esto se enderece y empareje”, citó.

-¿Qué su amigo Marcelo no lo dé por muerto en las encuestas que hará Morena?, se le preguntó.

-No, con Marcelo no me voy a confrontar con él. Lo único le diría es… humildad. Que bueno que esté muy arriba, pero hay que ser humildes y no darnos por muerto, porque podemos dar sorpresas y yo lo respeto a él. (…) Y nos debería de conceder el beneficio de la duda de que podemos alcanzarlos y que no vamos a declinar por nadie.

Ricardo Monreal negó que se vaya a bajar de la carrera por la candidatura presidencial para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. “Voy a agotar mi proyecto en la candidatura presidencial, agradezco las versiones que me llevan al destino de la Ciudad de México”.

Reiteró que está enfocado en ser candidato a la Presidencia, “y por eso no me distrae nada en este momento, sino luchar por la candidatura presidencial dentro de Morena y que tengo la seguridad que una vez que se fijen las reglas, las normas y que se lance la convocatoria y pueda procurarse ‘piso parejo’, pueda darles la sorpresa con la población”.

El legislador zacatecano calificó de tardía la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ordenó a Morena conminar a las “corcholatas”, militantes y simpatizantes de ese partido a que se abstengan de promover con bardas, espectaculares y propaganda utilitaria, entre otras manifestaciones de apoyo de cara a la elección presidencial de 2024.

Consideró que este llamado del INE “debe ser totalmente observado, para evitar que alguno de ellos sea sancionado con el no registro a la candidatura”.







