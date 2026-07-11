Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, condenó las agresiones contra cuatro periodistas por parte de particulares, presuntamente vecinos de la colonia Graciano Sánchez ubicada en Boca del Río, Veracruz, quienes, de acuerdo al testimonio de las víctimas, los amenazaron y agredieron de manera verbal durante la cobertura de un operativo de cateo.

De acuerdo con la ONG, los periodistas Sergio Aldazaba, del medio Imagen Veracruz, así como Manuel Monroy, Víctor Yáñez y Rubén Santos, del medio Veracruz en Alerta, fueron amenazados y amedrentados el pasado 1 de julio cerca de las 21:00 horas.

Sergio Aldazaba y Manuel Monroy contaron que el día de la agresión, las autoridades concluyeron el operativo y se retiraron, por lo que ellos se quedaron en la colonia para documentar y recabar testimonios, sin embargo, las personas que se encontraban en el lugar respondieron con agresiones verbales y amenazas físicas exigiéndoles que dejaran de grabar y se retiraran.

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Agresión contra periodistas en colonia Graciano Sánchez ubicada en Boca del Río, Veracruz (11/07/2026). Foto: Especial

En un vídeo compartido por el medio Veracruz en Alerta durante su transmisión en vivo, se escucha a los presuntos vecinos hablar con groserías contra los comunicadores mientras les exigen que dejen de grabar y se vayan del lugar.

Veracruz en Alerta compartió en sus redes sociales que los comunicadores se encontraban bien y narró que un grupo de más de 15 personas los agredió. También reportó que los agresores portaban objetos como piedras y aparentemente, armas blancas.

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"Entre empujones y amenazas nos exigieron abandonar el lugar y dejar de grabar, por lo que, salvaguardando nuestra integridad física, decidimos retirarnos", escribió el medio en su cuenta de Facebook.

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Artículo 19 aseguró que en consecuencia de las agresiones, los periodistas decidieron no volver a realizar coberturas en esa colonia por temor a represalias y ante la falta de condiciones para ejercer su labor de manera segura.

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Artículo 19 exige protocolos de seguridad para la prensa

Agresión contra la prensa en México. Foto: Archivo

La asociación defensora de periodistas exigió a las autoridades locales de Boca del Río y del estado de Veracruz implementar protocolos de seguridad para la prensa y que se diseñen mecanismos de actuación que anticipen los riesgos hacia el ejercicio periodístico durante operativos.

En este sentido, también exigió a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que establezca contacto con los periodistas afectados en miras de brindarles información sobre las medidas de atención y protección a las que tienen derecho.

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Cabe destacar que de acuerdo con cifras de la misma organización, Veracruz es la entidad que encabeza la lista de estados con más reportes de periodistas asesinados con al menos 34 víctimas en los últimos 26 años.

Del año 2000 al 2026 suman 178 periodistas y comunicadores asesinados en México, contabilizando a 165 hombres y 13 mujeres que se dedicaban a la labor informativa en el país. Según los datos compartidos, la administración más letal para el medio periodístico fue la del expresidente panista Felipe Calderón que sumó un total de 48 asesinatos.

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