El Paquete Económico será procesado bajo un esquema de diálogo con todos los sectores, motivo por el cual la Comisión de Hacienda prevé la instalación de un parlamento abierto previo a dictaminar las leyes federales de Derechos, Ingresos e Impuestos, así como las iniciativas presidenciales en materia aduanera y de economía digital, además de los Criterios Generales de Política Económica.

Así lo adelantó, en entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de dicho órgano legislativo, Carol Antonio Altamirano, quien afirmó que el paquete es “responsable”, “prudente” y “da buenas señales a los mercados financieros”, pues además de que no prevé nuevos impuestos, fortalece la lucha contra el huachicol fiscal para mejorar la recaudación.

La ruta legislativa se inició este jueves con una reunión de la junta directiva de la Comisión de Hacienda, en la que se planteó convocar a sesión ordinaria para el lunes 13 de septiembre, en la que se propondrá formalmente el inicio de parlamentos abiertos y la comparecencia de funcionarios para analizar las mencionadas iniciativas.

“Yo como presidente de la Comisión de Hacienda tengo que ser garante de que se discuta todo... Aquí no se va a callar a nadie. Lo vamos a procesar con un diálogo abierto, abierto, abierto y con total transparencia”, aseguró.

El diputado federal sostuvo que no habrá cerrazón en el análisis y que están dispuestos a modificar puntos y comas en caso de ser necesario.

“Ustedes lo vieron, en el procedimiento del paquete del año pasado hubo modificaciones. Es una atribución constitucional de los diputados y diputadas el hacer propuestas; propuestas formales que puedan perfeccionar y que puedan mejorar, pero para que una propuesta proceda, requiere de consenso. Desde mi punto de vista personal, la valoración tiene que ser técnica; que las propuestas sean técnicamente viables y que no hagan un hoyo a las finanzas públicas, debe haber una valoración del impacto de cada propuesta, y a partir de eso se pueden proponer modificaciones, cambios o perfeccionamientos”, expresó.

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Como parte de las “bondades” del paquete económico, Antonio Altamirano destacó estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2%, así como un déficit presupuestario de entre 3.9% y 4.1%.

Aclaró que hasta el momento no existen planes de imponer impuestos al alcohol, a la cerveza y productos con exceso de sodio. Añadió que no se prevén nuevas cargas fiscales, por lo que el enfoque hacendario se centrará en la eficiencia recaudatoria y la fiscalización.

“El paquete como viene no trae nuevos impuestos. No trae tasas, no incrementa las tasas... no hay incremento al alcohol... se va por lo del huachicol fiscal y por la evasión”, puntualizó.

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Cierre de brechas a la corrupción aduanera

El congresista de Morena detalló que la Comisión de Hacienda pondrá especial atención a la reforma a la Ley Aduanera, que busca dotar de mayores facultades a la autoridad para combatir la subvaluación de mercancías importadas.

Explicó que uno de los cambios sustanciales será la reducción del umbral permitido para proceder al embargo precautorio de mercancías que simulan un costo menor al real.

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“Actualmente se regula que si es menor a 50% se puede embargar, y ahora baja a 20%... la intención es cerrar, en el caso de la Ley Aduanera, los espacios a la corrupción y a la vuelta que le daban al gobierno para que no entrara dinero a las arcas públicas”.

Lo anterior, explicó, permitirá por ende fortalecer el combate a las prácticas ilegales conocidas como huachicol fiscal.

Aseguró que las medidas fiscales implementadas en 2027 van a permitir tener ingresos presupuestarios por 9 billones 156 mil 500 millones de pesos, por lo que se recurrirá a una deuda por un billón 480 mil millones de pesos para tener un colchón presupuestario de 10.6 billones: “En 2026 adquirimos deuda por 1.7 billones, más o menos, así que es menor y es responsable”, dijo.

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Antonio Altamirano puntualizó que otros beneficios integrados en la miscelánea serán la ampliación de los topes de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Confianza (Resico), permitiendo que las personas físicas tributen bajo este esquema hasta por 5 millones de pesos y las personas morales hasta por 50 millones de pesos. De igual forma, celebró la reducción de la tasa de retención provisional a ahorradores, la cual bajará de 0.90% a 0.68%: “Esta es una muy buena noticia en beneficio de los ahorradores”.

El presidente de la Comisión de Hacienda afirmó que el paquete se estará dictaminando antes del 20 de octubre.

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