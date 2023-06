El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la dirigencia del PAN está apoyando las aspiraciones presidenciales del diputado Santiago Creel y está queriendo hacer a un lado a los demás aspirantes del blanquiazul, como Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, algo que rechazó pues “todos tiene derechos”.

“Estoy viendo que el aparato del PAN, está apoyando a Creel y está queriendo hacer a un lado a los demás. Entones no, no pueden hacer a un lado a Xóchitl, a Lilly Tellez, no, todos tiene derechos”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL informa que aspirantes presidenciales de la oposición, que conforman el bloque Va por México, exigieron a las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD que ya se definan las reglas de la contienda interna, porque Morena está muy avanzado, mientras que la alianza va tarde y todavía tienen que salir a buscar a la gente.

En entrevistas con El Gran Diario de México, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles se pronunciaron porque entre los requisitos para entrar a la contienda interna haya mínimo tres encuestas, debates y elecciones primarias, tanto en los partidos como en el bloque.

Pugnaron por que en esta contienda interna la sociedad civil vigile todo el proceso para garantizar su transparencia. Asimismo, se deslizó la opción de que en junio se tenga el método; en julio, agosto y septiembre se desarrollen las encuestas y los debates, y en octubre, a más tardar, Va por México ya tenga a su candidato presidencial.

