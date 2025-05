Senadores y la dirigencia nacional del PAN confiaron en que los conversatorios para modificar y enriquecer la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que inician este jueves no sean sólo un ejercicio de simulación por parte de Morena y el gobierno federal.

Este jueves inician en el Senado los conversatorios para analizar la iniciativa de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en medio de esto el PAN pidió que se escuchen todas las voces, incluidas las críticas e independientes.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, comentó que hasta el momento no hay indicios de que se vaya a negar la participación a expertos ajenos al poder, aunque advirtió que estarán atentos al desarrollo de los foros.

“Si se le va a permitir el acceso a voces críticas. La gran pregunta, es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley, eso no lo sabemos”.

“Si mañana por alguna razón no los dejan hablar, los denunciaremos”, dijo en rueda de prensa.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, calificó la iniciativa presidencial como la “Ley Censura”.

Indicó que la propuesta representa una “hiperconcentración del poder”, atenta contra la privacidad y rompe con la autonomía que existía en el sector.

“No vamos a descalificar a priori nada de estos conversatorios”, indicó.

“Tenemos fe y esperanza de que las mayorías escuchen. Le vamos a dar su tiempo y su espacio a estos foros. Que no sean una simulación. No vamos a matar algo que no ha nacido”.

