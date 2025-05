En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Maite Azuela dialogaron con Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el futuro incierto del blanquiazul en el panorama electoral mexicano actual, donde el oficialismo de Morena predomina en la agenda pública.

Durante su intervención, el líder panista aseveró que al gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hace caso omiso a las voces de oposición:

"A este gobierno no le interesa un diálogo, pero nosotros no dejaremos de hacer nuestro papel. Tuve conversación con Rosa Icela (Rodríguez) muy al principio, y después ya no. Simple y sencillamente no le interesa al gobierno hablar con la oposición", mencionó.

Por tanto, detalló que al tener una aprobación tan elevada, las elecciones futuras serán "disparejas": "Es un tiro entre PAN, partido contra Morena, régimen", enunció.

Sin embargo, expresó que actualmente hay "muchos Morenas" que disienten entre sí: "Si algo fue un gesto y oferta simbólica por parte de la Presidenta delante de todo el mundo en el Zócalo fue haber dicho: en México no se permitirá el nepotismo ni la reelección; y se lo bajaron sus legisladores", retomó, sobre las reformas e iniciativas de la Mandataria Federal.

David Aponte y Maite Azuela dialogan en Con los de Casa con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. Foto: Julio Suárez/ EL UNIVERSAL

En materia electoral, aseguró que su misión como dirigente nacional es encaminar al partido a posicionarse como una elección rumbo a las jornadas próximas: "Estamos con un gobierno bien evaluado. La oposición no puede ser mezquina; si le está yendo bien al país, no puedes estar en contra de que le vaya bien. Nosotros tenemos que ser una opción más que una oposición. La gente nos va a voltear a ver si sabemos decir cómo este país va a ser mejor", dijo.

A pregunta explícita sobre la coalición con el PRI y la cercanía con Alejandro "Alito" Moreno, Romero Herrera sostuvo que Acción Nacional debe apostar por candidaturas en solitario: "Debemos entrar de lleno, encontrarnos con nuestra identidad y con lo que siempre hemos sido. El PAN le va a apostar 100% por su propia identidad".

Exceptuó el caso de Durango, donde se va en coalición con el PRI, porque hubo "circunstancias muy personales y muy locales" y resaltó el caso de Veracruz, donde el PAN va en solitario.

"Ellos (Morena) van a tener su desgaste, les guste o no. Y nosotros seremos más insistentes en decir lo que hemos hecho bien como gobierno. Decirle a la gente cómo hemos manejado la salud pública, el transporte, en el PAN. Ahí las voces jóvenes nos pueden voltear a ver", garantizó Jorge Romero.

David Aponte y Maite Azuela dialogan en Con los de Casa con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. Foto: Julio Suárez/ EL UNIVERSAL

em/bmc