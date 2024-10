La bancada del PAN en el Senado anunció que no participará en la designación del comité de evaluación del Poder Legislativo para elegir a los candidatos a jueces y magistrados de cara la elección del 1 de junio del 2025.

Ricardo Anaya, senador, apuntó: “Nosotros sostenemos que ese proceso está viciado de origen, votamos en contra de la reforma constitucional, de las leyes secundarias y por supuesto que no les vamos a hacer el juego en la integración del comité de evaluación por una razón muy sencilla, porque es una farsa, es un fraude”.

En entrevista en la Cámara Alta dijo que Morena va a tener el control a través de ese comité de quiénes aparecen en las boletas y por lo tanto tendrán el control del Poder Judicial.

Sin embargo, recordó que para integrar ese comité se requiere del voto de las dos terceras partes que ellos tienen actualmente en el Senado de la República.

“Ellos tienen esas mismas dos terceras partes en la Cámara de Diputados. En el caso de la Presidencia de la República es facultad de la Presidenta y en el caso del Poder Judicial ahí está la mayor evidencia del nivel de trampa y de desaseo”, indicó.

“Acuérdense que agregaron un transitorio segundo que está estableciendo que para las postulaciones se requieren ocho votos y como el ministro Luis María Aguilar deja ya su cargo ahora a finales de noviembre, pues ellos solamente con el voto de Lenia Batres, de Loreta Ortiz Alf y de Yasmín Esquivel tienen derecho de veto”.

El senador del PAN, agregó no va a haber una sola candidata o candidato que no esté palomeado por Morena, sabemos de lo que estamos hablando. “Entonces, definitivamente no vamos a ser parte de esta farsa y de este fraude”.

