En víspera de que en comisiones del Senado se discuta y, en su caso, apruebe la convocatoria para elegir a quien encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en sustitución de Rosario Piedra, quien concluye su mandato en 2025, el senador Ricardo Anaya advirtió que “urge una CNDH fuerte, que sea realmente capaz de defender a los ciudadanos de las violaciones a sus derechos y los abusos de poder. Porque para eso fue creada la comisión, no para ser una extensión de Morena o un apéndice del gobierno”.

En redes sociales, el legislador del PAN señaló que la CNDH no fue creada para ser una extensión de Morena o un apéndice del gobierno.

“Lo que vimos el sexenio pasado fue una CNDH sin voz ni voluntad propia, sino totalmente subordinada al Presidente. No debemos repetir esa historia. No puede empezar así el nuevo gobierno. Sería empezar con el pie izquierdo en materia de derechos humanos. No podemos esperar que alguien ligado al poder sea capaz de defender a los ciudadanos de los abusos de ese mismo poder. El continuismo sería inaceptable”.

Lee también Muere Ifigenia Martínez; hace apenas cuatro días tomó protesta a Claudia Sheinbaum como Presidenta

Ricardo Anaya deploró el reciente caso de los seis migrantes muertos a manos de militares en Chispas, lo que consideró parte de los “efectos lamentables de la militarización”.

“Es uno de los muchos abusos a los que hoy están expuestos no solo los migrantes: todas y todos los mexicanos”, expresó.

Por eso, concluyó, “debemos exigir que quien asuma la titularidad de la CNDH sea una persona independiente, a prueba de injerencias, con todas las credenciales para ser verdadera defensora o defensor de los derechos humanos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul