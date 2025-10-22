El exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, retó al senador Gerardo Fernández Noroña a probar que presuntamente buscó sumarse a las filas de Morena el año pasado.

En redes sociales, Osorio Chong escribió que todos conocen la “verborrea, altanería y falta de verdad” de Fernández Noroña, y le solicitó desglosar públicamente sus ingresos, su casa en Tepoztlán y sus viajes en vuelos privados.

“Gerardo Fernández Noroña miente. Lo reto de frente a probar lo que dijo sobre mí (...) Que deje de ensuciar la política”, lanzó el expriista.

Esta mañana, el exfuncionario del PRI dijo en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula que el expresidente de la Cámara Alta “es una vergüenza para la izquierda, es una vergüenza para Morena, que no sabe que inventar, es un payaso de circo”.

Acusó que pretende poner en la agenda mediática temas para desviar la atención de sus supuestos escándalos en el Senado de la República, pero que él “no lo iba a permitir”.

“Lo reto a que me lo diga, me lo señale, me ponga una persona con la que yo me haya sentado para pedirle, sugerirle irme a Morena. Si me lo pone, públicamente le pido disculpas”, aseguró.

El abogado y exsenador del PAN, Roberto Gil Zuarth, también respondió a las palabras del morenista, asegurando que es un “mentiroso compulsivo”.

“Que demuestre sus dichos. Evidentemente no podría porque es falso. Mi combate consistente frente a Morena así lo avala. Por cierto, Fernández Noroña acaba de admitir que un gobierno extranjero le hace regalos y paga vuelos a Palestina. ¿Otro delito?”, cuestionó.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña reveló que Gil Zuarth y Osorio Chong buscaron ingresar al Movimiento de Regeneración Nacional, pero que ambos fueron rechazados.

“Nada que ver con ese tipo de gente. Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Y es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado”, mencionó el pasado martes 21 de octubre.

