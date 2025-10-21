Roberto Gil Zuarth retó al senador Gerardo Fernández Noroña a decir cuánto, dónde y quién le pidió una candidatura de Morena como señaló el legislador, así como calificó de ilegal su “autoexilio” a Palestina porque está recibiendo financiamiento de un país extranjero aunque pida licencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que reta Fernández Noroña a que diga si le pidió la candidatura a López Obrador, a Claudia Sheinbaum o algún dirigente de Morena, y calificó sus dichos como una “cobarde cortina de humo” ante las denuncias que presentó contra el morenista.

“Es entendible que esté nervioso, es entendible que no le haya gustado que yo le haya presentado una denuncia para que clarifique y rindan cuentas sobre su enriquecimiento inexplicable y sobre todo sobre los favores que recibe de gobiernos extranjeros como la aeronave que utilizó en Coahuila tiene registro en Estados Unidos y el financiamiento de un vuelo por parte de Emiratos Árabes”.

El abogado Roberto Gil Zuarth, quien también fue presidente de la Cámara Alta, dijo que dijo que aunque solicite licencia, un senador de la República no puede recibir de ningún país extranjero un regalo o un financiamiento, por lo que dijo que el morenista está nervioso y por ello recurre a este exilio, pero antes busca una cortina de humo con sus “decadentes bravuconerías”.

“El corrupto de Fernández Noroña, que recibe financiamiento de gobiernos con Venezuela y Nicaragua se está exiliando porque sabe perfectamente bien que la noche por las fuentes de financiamiento ilegales que tiene y que no puede acreditar por la banda la banda de delincuentes internacionales a las que pertenece”, concluyó.

