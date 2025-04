Desde niño, Vadim Tavira Carmona aprendió de la música gracias a su abuelo, su padre y sus tíos, eso lo inspiró a compartir con niños el arte de expresar sus sentimientos a través de las melodías para alejarlos de entornos adversos que existen en zonas de Iztapalapa con mayor índice delictivo y los impulsa a cumplir sus sueños.

El músico es parte de la dinastía Tavira, una tradición musical desde hace 150 años, heredada por Juan Bartolo Tavira, reconocido por crear los versos del son calentano, un género musical representativo de la Tierra Caliente de Guerrero. Cuando Vadim estaba en el vientre de su madre, tuvo su primer acercamiento con la música, en aquel entonces sus tíos y su padre formaron el grupo “Hermanos Tavira”, al pasar de los años, cuando era un adolescente comenzó aprender de sus mayores, también de su abuelo Félix Tavira López, y pronto la música se convirtió en su mayor pasión.

Con dedicación y compromiso, fundó en 2011 la Orquesta Infantil de Oriente, con la finalidad de que niños, niñas o adolescentes que residen en las colonias como El Hoyo, Santa Martha Acatitla, La Joya, La Morelos, entre otras zonas peligrosas de Iztapalapa, tengan la oportunidad de acercarse a la música; su mayor recompensa, es poder replicar la enseñanza que heredó con los pequeños que sueñan con ser músicos.

Orquesta Infantil de Oriente. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

“Iztapalapa tiene altos índices delictivos, como drogadicción, riñas, robos, entre otras cosas, entonces este proyecto se crea para eso, para que estos niños no crezcan en ese ambiente, y tengan una opción más para que puedan desarrollarse y crecer en entornos seguros”, señala el profesor Vadim Tavira mientras ensaya con su grupo para presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las clases son gratuitas en las Utopías Teotongo, Olini y Tecoloxtitlan en la Ciudad de México, y no es indispensable tener instrumento. El único requisito es ser un niño, niña o adolescente con la ilusión de aprender. Como Issac Sánchez, de 10 años, que tiene el sueño de ser un músico éxitoso cuando sea grande, él comenzó a tomar clases con el profesor Vadim Tavira desde hace un año.

“Me gusta venir a las clases porque aprendemos diferentes tipos de géneros, a veces rock, a veces jazz y como ahora que estamos aprendiendo música de Disney”, expresó emocionado y un poco nervioso Issac sobre su presentación como parte del programa del Zócalito de las Infancias en la Ciudad de México, dirigido a otros niños como él.

Orquesta Infantil de Oriente. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

El pequeño Isaac es violinista de la Orquesta Infantil de Oriente, donde ha compartido experiencias con otros músicos ya sean chicos o grandes, como el ex guitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, o con Esteban Gómez González, ex vocalista de Odisseo, a quienes, su profesor Vadim ha invitado a sus clases.

Cali de 17 años, es otra integrante de la Orquesta Infantil de Oriente, cuando tenía 6 comenzó a tomar clases porque acompañaba a su hermana y hermano, aunque al principio no conectó con la guitarra, después encontró su instrumento ideal: el violín, con el que ha tenido la oportunidad de tocar junto a la banda mexicana de ska, “Los de Abajo”. Su sueño es formar una banda con sus hermanos.

“Sinceramente me pone un poco nerviosa tocar en el Zócalito, pero el profesor Vadim, nos da esa seguridad de que todo va a salir bien, y nos pone a practicar mucho, entonces se me calman un poco esos nervios, pero me siento emocionada yfeliz porque estoy interpretando canciones de Disney”, expresó Cali.

A lo largo de 14 años, con respeto y confianza, Vadim ha creado un entorno seguro para que niños, niñas o adolescentes crezcan con la música, porque considera que la música salva, “en muchos sentidos, tanto emocional como social, como pretende esta orquesta. Y si yo puedo aportar este granito de arena en la sociedad para que la música ofrezca mejores oportunidades para mis alumnos, lo seguiré haciendo”, expresó Vadim Tavira.

“Prometí y soñé algún día con esta orquesta llevarlos a la radio y fuimos a la radio, prometí también y soñé con llevarlos a la televisión y estuvimos en televisión con Cristina Pacheco. Eso me hace sentir, que cada sueño que yo tenga lo voy a poder cumplir o lo vamos a poder cumplir, gracias a la dedicación y al trabajo de todos”, agregó.