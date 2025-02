Hace siete años que Samuel Chávez Rojas recibió una triste noticia. El 11 de febrero de 2018 fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda (LMA) de alto riesgo, desde ese día el cáncer comenzó a entrometerse en su infancia. Ahora tiene 18 años y su situación lo ha hecho madurar de manera apresurada para enfrentar la enfermedad.

“Para mí no fue nada fácil la recibir la noticia de mi enfermedad. Cuando me internaban de pequeño por asma pensaba que pasaría 10 días y ya, pero un día me di cuenta de que no era así, me dijeron que tenía leucemia. Al principio querían ocultarme la verdad, pero yo ya sabía que era”, recuerda Samuel, paciente oncológico, con un nudo en la garganta.

Para su madre, Juana Rojas, y el resto de su familia, aunque el proceso es complicado, se mantienen juntos en esta lucha. Su rutina implica viajar hasta 3 veces por semana desde su hogar en el Estado de México al Hospital en la Capital para sus radioterapias o quimioterapias, con traslados de hasta 5 horas. Como ella, en México, cada año, 7 mil padres y madres reciben la noticia de que su hija o hijo tiene cáncer.

Samuel Chávez Rojas fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda (LMA) de alto riesgo en 2018. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

“A Samuel lo diagnosticaron a los 11 años, y ahora que lo veo ya un adolescente, veo que el proceso que ha vivido con la enfermedad lo hizo madurar, prácticamente él perdió su infancia. Créanme que Samuel ha aprendido mucho a valorar la vida, a valorar a los suyos y a valorar a sus padres. Samuel siempre va a hablar de Dios, que él lo ha acompañado en todo momento, al igual que nosotros”, relata Juana Rojas Rojas, mamá de Samuel.

En 2020, Juana encontró la fundación “Aquí Nadie Se Rinde”, gracias a la mamá de un niño con el mismo padecimiento que conoció en el Hospital, ese día su vida cambió. “Nosotros llegamos aquí cuando Samuel estaba en una recaída, tocamos la puerta y desde entonces nos ha arropado y apoyado en todo lo que hemos necesitado. Si pudiera resumirlo, ANSeR es una segunda casa aparte del hospital”, expresa.

Samuel Chávez Rojas fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda (LMA) de alto riesgo en 2018. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

“Aquí Nadie Se Rinde” I.A.P. (ANSeR), apoya a niñas, niños y adolescentes con cáncer y familias, fue fundada en 2005 por Andrés, un niño que luchó por varios años contra este padecimiento, su sueño era ayudar a otros pequeños en la misma situación que él, desde entonces ANSER trabaja todos los días para aumentar la esperanza de vida de niñas y niños con cáncer.

Norma González, Coordinadora de ANSeR explica que la institución ofrece acompañamiento de forma integral a las familias con una hija o hijo con cáncer a través de diversos programas, como es el financiamiento de tratamientos de trasplante de médula ósea, terapias psicológicas a toda la familia, actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas, capacitación productiva a cuidadores primaros, principalmente mamás, y con financiamiento para la investigación oncológica pediátrica.

Samuel encontró en la Fundación “Aquí Nadie Se Rinde”, un espacio para hacer amigos y divertirse en los talleres o cursos como un niño de su edad, lejos del Hospital. Kenia es una de las niñas con las que ha podido convivir en ANSER, ella ya venció al cáncer, y ahora su historia motiva a los demás a salir adelante.

“Cuando iba a mis quimios, yo le decía a mi mamá, que yo también quería tocar la campana, y ella me decía: ‘Sí, algún día la tocarás’. Hasta que ese momento llegó. Tome fuerzas porque tenía unos amigos en el Hospital que los venció el cáncer, me dolió y me puse a llorar, pero mi mamá me dijo: ‘te tienes que levantar y seguir’. Cuando vencí el cáncer le dije: ‘Lo vencí por ellos”, cuenta Kenia, sobreviviente del cáncer a sus 12 años.

Kenia, sobreviviente de cáncer a sus 12 años. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

El cáncer infantil no se puede prevenir, pero es curable si se detecta a tiempo. Sin embargo, el 10% de las niñas y niños diagnosticados requirirán un trasplante de médula ósea, como única esperanza de vida, y el costo de éste puede ser de hasta 1 millón y medio de pesos. Para que más niños y niñas que están luchando contra el cáncer puedan tocar la campana como Kenia, se necesita sumar esfuerzos.

La fundación ANSeR organiza diversas campañas para invitar a la sociedad a donar, uno de los eventos más importantes está programado para el 5 de abril, se trata de una experiencia gastronómica en el que participan diferentes chefs de la Ciudad de México, donde podrás degustar diversos platillos y lo más importante, sumarte a la causa.

Samuel Chávez Rojas fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda (LMA) de alto riesgo en 2018. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

“También de enero a junio estamos realizando una campaña de redondeo en OXXO, en su campaña cambio por cambio tú puedes decir sí al redondeo y apoyar la lucha contra el cáncer infantil, o puedes participar en nuestros bazares que se llevan a cabo cada dos o tres meses aquí en nuestras instalaciones”, señala la coordinadora de ANSeR.

Además, el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil una campaña global para crear conciencia y expresar apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, a los sobrevivientes y a sus familias.

“Este día es una suma de esfuerzos para poder sensibilizar y concientizar a las personas sobre la detección oportuna, sobre la atención temprana, los tratamientos adecuados, y el apoyo por parte de toda la sociedad por eso es importante que nos sumemos, puedes portar un listón dorado, el color de la lucha contra el cáncer infantil porque nuestros niños valen oro”.