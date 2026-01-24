Diputados y senadores de oposición alistan un punto de acuerdo para exhortar a la alcaldesa de Ensenada, Baja California, Claudia Josefina Agatón Muñiz, frenar la campaña de hostigamiento y difamación contra periodistas del medio Semanario Zeta.

Luego de que la codirectora del semanario, Adela Navarro Bello, denunció el caso el diputado federal del PRI, Mario Zamora, dijo que la alcaldesa debe dedicarse a gobernar y frenar esta campaña de ataques contra este destacado medio de comunicación.

Anunció que prevé reunirse con los periodistas y presentar un punto de acuerdo para exhortar a frenar este tipo de hostigamiento a comunicadores por parte de funcionarios de Morena.

Lee también Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; enfrenta delitos federales

Sobre amarillo con billetes de 500 pesos al Semanario Zeta

Recordó que después de que la alcaldesa Agatón Muñiz fue expuesta por el Semanario Zeta por realizar una supuesta extorsión con un sobre amarillo lleno de billetes de 500 pesos, existen versiones que tiran la postura pública adoptada por la alcaldesa.

El pasado mes de diciembre de 2025, Navarro Bello denunció a través de su medio, que la alcaldesa de Ensenada le envió un sobre amarillo lleno de billetes; sin embargo, Agatón Muñiz acusó en los pasillos del ayuntamiento a Navarro Bello de “haberle puesto un cuatro”.

Fuentes que presenciaron el exabrupto señalaron que Agatón Muñiz aseguró que el medio está en quiebra: “De cuando acá no reciben dinero, si el semanario ya no es lo que era antes, hoy se van con el mejor postor”.

Lee también Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo; no es una condena, es prudencia, le pide

Cabe destacar que la alcaldesa es parte del equipo de Carlos Torres y es señalada como posible precandidata a la gubernatura de Baja California.

A pesar de todo ese respaldo, el puerto de Ensenada se encuentra en pésimas condiciones, aunado a temas de inseguridad y finanzas colapsadas; herencia de su predecesor, Armando Ayala Robles, que dejó la ciudad básicamente en quiebra y sin condiciones para la inversión después de tantas extorsiones a los empresarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc