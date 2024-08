El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la oposición a la sobrerrepresentción de Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados y la reforma al Poder Judicial ha sido motivo de unidad del bloque conservador, de sus voceros y achichincles.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que el Poder Judicial está tomado y secuestrado al servicio de una minoría rapaz y una mafia de parte de los potentados que se sienten dueños de México.

Acusó que actualmente el Poder Judicial está al servicio de esta mafia y no al servicio del pueblo.

“Vamos a seguir informando de la reforma al Poder Judicial y esto que han dado por llamar sobrerrepresentación que es ahora el motivo de unidad del bloque conservador y sus voceros y achichincles.

“Entonces hay que informar sobre esto, cómo están creando esta falacia, es una invención al grado que quieren violar la Constitución para que no se lleve a cabo ningún reforma a la Constitución, y en especial que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial porque es un poder tomado, secuestrado al servicio de una minoría rapaz, de una mafia, no solo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados, de los que se sentían los dueños de México, entonces el Poder Judicial estaba a servicio de ellos, no está al servicio del pueblo”.

Lee también Estos son los casos que atenderá el Poder Judicial durante el paro de labores, según el CJF





















































maot