El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó este martes a las cinco personas más ricas de México a que conozcan la argumentación del gobierno federal sobre la sobrerrepresentación "y que ellos nos den su opinión".

En la lista presentada en Palacio Nacional, con base en la revista Forbes, se indica que estos cinco multimillonarios son Carlos Slim Helú, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; a la Familia Bailléres, de Grupo Bal; y María Asunción Aramburuzabala, de grupo Tresalia.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación.

“Los cinco más ricos de México de acuerdo a la revista Forbes, no está aquí en cuestión como obtuvieron su riqueza aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de derecho, y que hagamos el compromiso es desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión, por el medio que ellos consideren”, dijo.





















