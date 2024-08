El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que las autoridades electorales, por amenazas o cooptación, resuelvan una arbitrariedad en contra de Morena y aliados en tema de la sobrerrepresentación, se quedará tranquilo porque hizo lo que pudo para reformar al Poder Judicial.

“Si pueden más los poderosos, porque son capaces de amenazar o estar cooptando a consejeros y magistrados del Tribunal Electoral para que resuelvan una barbaridad violando la Constitución y las leyes, en el caso que se diera, que se diera una arbitrariedad violatoria a la Constitución, algo extremo, me quedaría tranquilo porque ya hice todo lo que pude”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 20 de agosto en Palacio Nacional.

El Presidente afirmó que es injusto que se quiera sostener un sistema judicial entregado a una minoría rapaz y caracterizado por la corrupción.

Lee también Magistrados y jueces federales aprueban paro nacional en protesta contra reforma judicial

“Lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos”, dijo.

Señaló que se siente muy satisfecho por haber planteado una reforma al Poder Judicial, porque al no hacerlo tendrá un problema de conciencia.

“Cómo fui Presidente de México y me hice de la vista gorda, me convertí y dejé pasar todo lo que estaba constatando, y no dije nada y no hice nada por cambiar las cosas, me volví un encubridor”, expresó.

Señaló que los “más afortunados del país” que piden que se viole la Constitución que le expliquen a la gente por qué no quieren que sea la ciudadanía la que elija a los jueces, magistrados y ministros.

“Y que digan cuáles son sus temores: ‘que habrá un control del Ejecutivo’. No, habrá un control del pueblo, yo no los voy a nombrar, además yo ya no voy a estar la elección será en el año próximo y los va a elegir el pueblo. Lo que no quieren es dejar de tener la influencia que ahora ejercen”, dijo.

Lee también Héctor de Mauelón.- Rocha Moya en el pantano