E presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpeteo y mentiras de la oposición las críticas al gobierno de la 4T por su inacción ante el crimen organizado luego del hallazgo de crematorios clandestinos y campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco.

En entrevista dijo que la oposición suele aprovechar este tipo de tragedias para desacreditar los avances del gobierno federal.

Asimismo, repartió las culpas a los gobiernos de Jalisco y de Teuchitlán en la supervisión de la seguridad local.

Aseguró que la Guardia Nacional fue la responsable del aseguramiento del rancho Izaguirre, donde se realizaron estos hallazgos.

“Entonces, yo creo que la oposición no se encuentra, no sabe ser oposición, no ha podido replantearse cuál debe ser el rumbo. Entonces sigue con su golpeteo habitual y con sus mentiras, y con su doble moral y su hipocresía. Entonces yo creo que así lo van a tener muy difícil, pero bueno, tienen el eco en los medios, pero no tienen el eco en la gente”, aseguró.

El senador por Morena dijo que lo sucedido en Teuchitlán lo horroriza.

Sin embargo, “rechazamos que nos metan en el mismo costal. Yo creo que se va avanzando y que además eso no va a quedar impune”.

Senadores de oposición condenan “silencio cómplice” de CNDH ante crematorios clandestinos

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano condenaron la ausencia y silencio cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la crisis de desaparecidos y fosas clandestinas halladas en México.

Criticaron la nula actuación de Rosario Piedra Ibarra luego del descubrimiento de crematorios y campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y Reynosa, Tamaulipas.

Destacaron su falta de acompañamiento a las madres buscadoras durante toda su gestión y advirtieron que su labor en la CNDH es totalmente inútil.

Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió que Rosario Piedra traiciona a las víctimas y hasta las luchas de su propia madre.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, alertó de una crisis de derechos humanos en México, mientras que la CNDH no está a la altura de los problemas que debería atender, denunciar y señalar.

Cristina Ruiz, senadora y dirigente de PRI en el Estado de México, dijo que no extraña el silencio de Rosario Piedra, porque el gobierno la puso en la CNDH para ser tapadera.

“Te lo digo con mucha sensatez. No me extraña que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya dicho absolutamente nada sobre el lamentable hecho que sucedió en Teuchitlán, Jalisco, así como en Tamaulipas. Para eso está, pero supongo que para eso la ratificaron y para eso la dejaron. Rosario Pedra es una mujer que ofende y lastima el sentimiento de las madres buscadoras, guardando silencio ante la inseguridad que se vive en este país.

Lamentaron que se maquillen las cifras en materia de homicidios dolosos, mientras que el número de desaparecidos es proporcional a la supuesta disminución de muertes violentas.

