Tras pronunciarse en contra de la propuesta de crear en Morena una comisión nacional evaluadora de incorporaciones, que funcione como filtro para aprobar a nuevos militantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña volvió a salir en defensa del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, cuya afiliación al guinda fue frustrada por el rechazo de militantes encabezados por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña reveló que no era la intención de Yunes Márquez afiliarse a Morena, pero se vio comprometido por las circunstancias y por la invitación que le hicieron para pertenecer al partido en el poder.

“La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación, él estaba bien sin afiliarse a Morena; pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial, ni más ni menos”.

El presidente del Senado opinó que en la sesión del Consejo Nacional de Morena del próximo 20 de julio no debe aprobarse la creación de una comisión que dictamine quién puede incorporarse al partido.

“Yo creo que el estatuto debería plantear conductas que no son aceptables y tan tan, una comisión que decida quien entra y quien no, me parece excesiva.”

Por otra parte, Fernández Noroña informó que este lunes recibió en el Senado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien dijo, sostuvo una reunión de amigos en la que se abordaron temas generales.

“Tuvimos un desayuno. Hace rato que no platicábamos, la verdad es que construimos una relación, yo no lo conocía; yo no lo conocía y construimos una relación personal, no solo política, a raíz del proceso interno que vivió la Ciudad de México.

“Manuel Velasco, es muy cercano también, la llevo muy bien, nos reunió, y construimos una buena relación y tenía tiempo que no platicábamos. La verdad es que es una reunión de compañeros, donde compartimos preocupaciones y valoraciones sobre cómo van las cosas, que van muy bien, por cierto”.

El presidente del Senado calificó a García Harfuch como un extraordinario funcionario, muy capaz y que ha dado resultados notables.

