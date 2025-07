Diputados locales de Morena aseguraron que van a frenar la gentrificación.

Durante la Chilanguera de este domingo, fueron cuestionados acerca de este fenómeno que esta originando el desplazamiento de personas originarias de alguna alcaldía por la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo.

Al respecto, el vocero de la bancada, Paulo García, comentó que están en el momento histórico para frenar la gentrificación, pues hay voluntad conjunta de los legisladores y la jefa de Gobierno.

“Desde la visión de nuestro movimiento, la gentrificación no es un fenómeno de una serie pequeña de colonias, es un problema estructural que hay que dar respuestas de nivel Ciudad, por eso es que estos foros que impulsa nuestra bancada van a ser demarcación por demarcación. En algunas, aunque no es muy visible, no es muy mediático, se están viviendo ya fenómenos de gentrificación y hay que actuar, creo que lo hemos hecho en otros espacios”, comentó.

Lee también ¿Sin plan para tus hijos estas vacaciones? La GAM lanza curso de verano gratis; aquí te decimos cómo inscribirlos

Y añadió: “Tenemos condiciones históricas para frenar esta situación. Hay voluntad política de la Jefa de Gobierno y del movimiento en su conjunto, hay empuje social con estas expresiones que ha hecho la ciudadanía en los últimos días y también hay la correlación de fuerzas para instrumentar políticas públicas y reformas legales; entonces, pues decirlo con toda claridad, vamos a estar a la altura del momento histórico y vamos a frenar la gentrificación de la mano con la gente”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa, comentó que analizan iniciativas relativas a la gentrificación y otras más para garantizar el acceso a la vivienda.

Asimismo, destacó que la administración capitalina impulsa programas para otorgar hogar a grupos vulnerables y otro para crear vivienda en conjunto.

“Este programa que te da la oportunidad de la creación, ampliación o mejoramiento de la propia vivienda y se está focalizando principalmente donde se encuentra la necesidad en los sectores vulnerables, pero también tenemos que crear esta vivienda para que no las familias no sean desplazadas a las zonas limítrofes de la Ciudad, a las partes altas, todos estos programas son los que se están terminando”, sostuvo.

Lee también Ensayo de la Orquesta Monumental Pilares pone a bailar a la alcaldía Cuauhtémoc; preparan gran concierto en septiembre

Recordó que desde la bancada de Morena anunciaron los ‘Diálogos contra la Gentrificación’, espacio plural y abierto de escucha, discusión y propuestas frente a uno de los fenómenos urbanos más preocupantes de la capital, en donde se busca reconocer las causas estructurales de la gentrificación, como la especulación del suelo, el turismo inmobiliario, la desigualdad habitacional y el despojo cultural, e identificar las respuestas necesarias desde lo legislativo, lo gubernamental, lo comunitario y lo empresarial.

“Convocamos a colectivos organizados, expertos y capitalinos en general que han visibilizado este fenómeno para que compartan directamente sus experiencias y demandas. Reconocemos que la gentrificación no es sólo un problema de vivienda: también es de identidad, de servicios, de cultura y de desigualdad urbana. Por eso, en estos diálogos abordaremos tres grandes dimensiones: el derecho a la vivienda y la regulación del arrendamiento abusivo; la defensa de la identidad cultural y lingüística de nuestra ciudad, y la responsabilidad del sector privado frente a prácticas excluyentes”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL