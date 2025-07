Las rutas de un narcovuelo que confronta a Bukele con Harfuch; estos son los mapas

El presidente Nayib Bukele, retomó una declaración hecha por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, donde declaró que una avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador.

Sin embargo, el mandatario federal aseguró que dicha aseveración es falsa:

"El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea", escribió en sus redes sociales oficiales.

Según ese informe, la traza de avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego reapareció, saliendo hacia el Pacífico.

El mapa de Bukele; "aeronave jamás tocó territorio salvadoreño"

No obstante, en el mapa difundido por Bukele, se visualiza una ruta "muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional". Además, sostuvo que sus radares no registraron "ningún contacto dentro de nuestro espacio".

Entonces, de acuerdo con el presidente, la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y "jamás tocó territorio salvadoreño".

Asimismo, esclareció que los tres capturados son mexicanos:

Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto), de Guasave , Sinaloa .

(piloto), de , . José Adán Jalavera Ceballos (copiloto), de Chihuahua .

(copiloto), de . Felipe Villa Gutiérrez, de Morelia, Michoacán.

"El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Exigimos al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su Secretario, Omar García Harfuch", pidió el presidente salvadoreño.

El mapa de García Harfuch

Ante el exhorto hecho por Nayib Bukele, el secretario de Seguridad respondió que labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano detectaron "13:00 hrs del 3 de julio de 2025, una traza de interés a 200 km al sur a la altura de San Salvador".

Asimismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, se ordenó el despegue de aeronaves desde Distintas Bases Aéreas Militares para interceptar la traza clandestina hacia sitios de "probable aterrizaje".

Además, la aeronave aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima e, igualmente, corroboró que los detenidos son de nacionalidad mexicana, "mismos que están siendo procesados".

"Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada", dijo Omar García Harfuch en sus redes sociales.

