Narcovuelo enfrenta a Bukele con Harfuch; cruzan tuits con versiones de la ruta

Luego que el presidente Nayib Bukele negó relación de El Salvador con una aeronave cargada con cocaína, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch informó la trayectoria de dicho dispositivo, por la cual se hizo tal declaración.

Harfuch reiteró el respeto de México al pueblo de El Salvador y afirmó que estas acciones muestran el compromiso del gobierno para combatir a la delincuencia organizada.

A través de redes sociales, explicó que derivado de labores de vigilancia el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi) detectó a las 13:00 horas del 3 de julio, una "traza de interés a 200 km al sur a la altura de San Salvador, El Salvador".

Lee también Bukele rechaza que aeronave con droga hallada en México procedía de El Salvador; llama a consulta a su embajadora en el país

Luego de un operativo, elemento federales lograron detener en un pista clandestina de Tecomán, Colima, a tres mexicanos.

Además se decomisaron 427.65 kilogramos de cocaína y la aeronave.

Bukele pide a Harfuch una aclaración más precisa sobre el narcovuelo y su procedencia

Luego del comunicado emitido por Omar García Harfuch, el prsidente de El Salvador le solicitó al secretario de seguridad que debe dejar claro que "no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de su país".

"Podemos concederle el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa", pidió.

El mandatario le instó a Harfuch a puntualizar que no hay ningún salvadoreño involucrado en el negocio del narcotráfico en este narcovuelo.

Lee también Sheinbaum: Gabinete de Seguridad investiga robo de camión con oro y plata; Grupo Bacis denunciará ante FGR

Bukele afirmó que la información de Harfuch es falsa y comparte ruta de narcovuelo

Luego, que el gabinete de Seguridad afirmó que detuvo a tres personas y decomiso cocaína en un narcovuelo proveniente de El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró que tal acusación era falsa.

En x, el mandatario explicó que la aeronave se localizó el 3 de julio a las 13:00 horas, en Costa Rica.

"Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea. Según su propio informe, la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico", aseveró.

Nayib Bukele señaló que no se registró ningún contacto aéreo dentro de su espacio.

De acuerdo con la imagen que compartió Bukele, la aeronave se localizó muy al sur de El Salvador y Nicaragua, trazo confirmada por JIATFS Key West de Estados Unidos, quienes monitorean el tráfico aéreo ilícito en la región.

El presidente de El Salvador reveló que las identidades de los tres mexicanos detenidos:

⁠⁠Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto) – Guasave, Sinaloa

José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) – Chihuahua⁠

Felipe Villa Gutiérrez – Morelia, Michoacán

Por lo que, Nayib Bukele reiteró que "El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora".

Avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador. Foto: @nayibbukele

Lee también Detienen a 9 generadores de violencia en Nuevo León; uno cuenta con orden de aprehensión en EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc