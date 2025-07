El colectivo Guerreros Buscadores acusó desinterés y falta de voluntad política por parte del gobierno federal, tras una reunión fallida en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde no se presentaron soluciones a sus demandas y hubo “una falta de respeto” de la secretaria Rosa Icela Rodríguez quien no asistió pese a que la cita fue pactada desde abril.

En entrevista con medios al terminar el encuentro en el Palacio de Cobián, reclamaron también la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse con ellas. “Ha sido una exigencia y no ha atendido a nadie. No ha querido atendernos y no creo que lo haga”, afirmó Berenice Miramontes, integrante del grupo.

El grupo Guerreros Buscadores de Jalisco acudió a la Secretaría de Gobernación para discutir en reunión las modificaciones a la Ley General de Desaparición. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Los colectivos señalaron que, contrario al discurso oficial, las desapariciones van en aumento. “Cada día recibimos más mensajes para hacer fichas. Aunque el gobierno trate de esconder las cifras, sabemos que están subiendo”.

Buscadoras reiteran que el crimen organizado recluta jóvenes en redes sociales

También denunciaron que la violencia está atrapando a jóvenes a través de redes sociales pues reclutadores de cárteles aún buscan por Facebook o TikTok a personas para unirlas a sus filas.

Dijo que en el encuentro, donde estuvo presente Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina Padilla, se tocaron temas sobre ciencias forenses, fiscalías y sobre reclutamiento en redes sociales, tema del que “siguen sin frenar las páginas donde están reclutando a las personas”.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, habló con medios de comunicación tras finalizar la reunión que tuvo con Guerreros Buscadores de Jalisco en Segob. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Raúl Servín, vocero del colectivo, coincidió en que la mandataria federal ha evitado involucrarse en el tema y la acusó de maquillar cifras pues sobre el Rancho Izaguirre denunció que han modificado cifras y “bajaron” los números de homicidios en Jalisco.

El activista cuestionó la simulación en la administración pública. “No despiden a los funcionarios que no atienden el tema, solo los recorren a otras áreas”, señaló.

Advirtió que seguirán presionando hasta lograr una reunión con la Presidenta. “Aquí no estamos hablando de voluntad, estamos hablando de hechos. Voluntad todos podemos tener, pero si no lo demuestran con hechos, ¿de qué nos sirve?”, reclamó.

