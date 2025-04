Aun sin resultados definitivos en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Ecuador, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, consideró que se pretende realizar un fraude para consumar la reelección de Daniel Noboa.

En su videocharla diaria en redes sociales, al interactuar con algunos de sus seguidores, el legislador morenista expresó: “Sí, hombre, se veía venir eso, un fraude electoral en Ecuador”.

“Qué complicado escenario en Ecuador, porque yo no, de verdad, no acabo de entender, no. Nunca he tenido oportunidad de sentarme con (el expresidente) Rafael Correa y no sé que tan autocrítico sea del proceso, pero a raíz de que él dejó la presidencia en manos de Lenin Moreno", dijo.

“Porque además no fue derrotado el movimiento que encabeza Correa. En una elección complicada ganó Lenin Moreno que traicionó y después la derecha se quedó”, señaló.

Fernández Noroña matizo y reconoció que aún no se ha concluido el conteo de votos en Ecuador, por lo que dijo “hay que esperar”.

Anteriormente, el 10 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que las relaciones México-Ecuador podrían restablecerse pronto: "Ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A", mencionó, en alusión a la candidata izquierdista Luisa González.

