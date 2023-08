El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy inhumano” la colocación de boyas alambradas que colocó Texas en el Río Bravo contra la migración, tras encontrarse dos cuerpos sin vida alrededor del área.

En su conferencia mañanera de este viernes 4 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador reviró al gobierno de Texas, a cargo de Greg Abbott, que dijo que si al presidente de México le preocupa la vida humana, “debería hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

“No se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración, aunque lo sepan no les importa, ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral.

“Pero, yo creo que en sus iglesias los van a cuestionar, sus pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, sus hermanos de religión, porque además de que están como malos gobernantes y malos ciudadanos, están actuando también como malos cristianos”, expresó.

“Yo creo que la gente se da cuenta de que son actos contrarios a la fraternidad, al amor al prójimo y eso es lo que importa más, porque ni modo que los vayan a juzgar legalmente”, agregó.

Sobre la identificación de uno de los cuerpos de un joven de nacionalidad hondureña, de 20 años de edad, el presidente López Obrador señaló que ya se investiga.

Sobre la identificación de uno de los cuerpos de un joven de nacionalidad hondureña, de 20 años de edad, el presidente López Obrador señaló que ya se investiga.







