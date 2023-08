Tras el hallazgo de dos cuerpos en la zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló boyas flotantes para frenar el paso de migrantes desde México, el gobierno estatal alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería “hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Abbott de “inhumano” y dijo que “no debería actuar así. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”.

Ello, luego de que se confirmara el hallazgo de un segundo cadáver de un presunto migrante en Piedras Negras, ciudad fronteriza con Eagle Pass, Texas, donde Abbott ordenó instalar las boyas.

Una de las víctimas es un hondureño de 22 años. El gobierno hondureño ayudará en el proceso de repatriación, según informó Wilson Paz, director general del servicio de protección de migrantes de Honduras.

Sin embargo, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, alegó en un comunicado que “la información preliminar” sugiere que al menos uno de los individuos encontrados entre las boyas se ahogó río arriba y “flotó hacia las boyas”.

En declaraciones citadas por el diario Dallas Morning News, el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, coincidió. Señaló que “el gobierno de México está equivocado”, e insistió en que la muerte de al menos uno de los ahogamientos ocurrió “lejos de las boyas”.

Recordó que cuatro migrantes se ahogaron en el río a principios de julio, antes de que se instalaran las barreras, y se refirió a un informe de las Naciones Unidas que consideraba la frontera entre Estados Unidos y México como el cruce terrestre más mortífero del mundo en 2021, el primer año de mandato de Joe Biden.

Pero además, Mahaleris dijo que la responsabilidad última de las muertes de migrantes recae en “las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y del presidente López Obrador..... Si [ellos] realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”.

Erin Heeter, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, calificó de “desgarrador” el informe de las muertes de los migrantes y dijo que “las circunstancias deben investigarse a fondo. Es fundamental que gestionemos nuestra frontera de una manera segura y humana”.

