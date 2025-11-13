Más Información

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana () alertó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este jueves, viernes y sábado prevalecerá un canal de baja presión que, en interacción con otros sistemas meteorológicos, ocasionará intensas a torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Adicionalmente, reportó que el ingreso de humedad favorecerá lluvias y chubascos dispersos en zonas de , Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Además, informó que en esos días un nuevo frente frío 14 ingresará al noroeste del país, asociado con otros sistemas meteorológicos, lo que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y descenso de temperatura en .

Protección Civil llama aplicar medidas de seguridad

En ese sentido, la dependencia recomendó a la población que en caso de lluvia intensa evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas; revisar techos, desagües y coladeras para prevenir anegamientos; y mantenerse en un lugar seguro;.

Con respecto a las bajas temperaturas, exhortó a los ciudadanos a abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y noche; evitar cambios bruscos de temperatura y procurar consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

Así como también utilizar de forma segura calentadores, braseros o estufas de gas o leña, manteniendo una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, llamó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales de Protección Civil y la y a seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales.

