Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por supuestamente permitir lavado de dinero del narco, Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) dijo que “no hay pruebas fehacientes”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbau, Pardo de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda explicó que todas las divisiones de Intercam, salvo la licencia bancaria, fue adquirida por otro banco capital.

Sobre CIBanco, dijo que el negocio fiduciario fue transferido a otra institución, y en Vector está la intervención, “transcurriendo de manera normal”: “Estamos analizando las opciones”. Los bancos están funcionando de manera normal, dijo al señalar que “ya estamos por levantar las intervenciones”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a EL UNIVERSAL que Estados Unidos no presentó pruebas para sustentar la acusación a los bancos y la casa de bolsa: “No, ninguna”.

“Producto de lo que hizo el Departamento del Tesoro se generaron algunos problemas menores, pero fue una medida preventiva para proteger al sistema financiero”, dijo la Mandataria federal.

El titular de la SHCP dijo que “no hay pruebas fehacientes”, sino que se actuó de manera preventiva para proteger a los ahorradores y al sistema de pagos: “Que no hubiera un contagio de estas instituciones que son pequeñas, no representan ni el 1% de los activos en el sistema, pero siempre en el sistema financiero hay que cuidar el riesgo de contagio”.

Descartó que otras instituciones puedan tener problemas porque las órdenes fueron limitadas a “jugadores de menor talla dentro del sistema bancario” que, dijo, el mexicano es uno de los mejor capitalizados del mundo.

Aseveró que la intervención oportuna fue para detener ese riesgo y ha transcurrido de manera normal. “Prácticamente estamos por concluir, pero no ha habido pruebas fehacientes de esta conducta”, añadió.

Explicó que el “contagio financiero” es que cuando un banco tiene problemas y “por rumores”, los ahorradores de otras instituciones financieras sólidas piensan que puede pasar lo mismo.

“Preguntarle si Intercam y CIBanco ya están en calidad de ´cascarones`, dado que se están vendiendo sus activos. ¿Qué va a quedar de estos dos bancos?”, se le cuestionó.

“El proceso del IPAB, el proceso de intervención corre en una traza muy clara, tenemos que recorrer las distintas etapas, se irá anunciando conforme avancemos. Todavía tenemos que ver el acomodo de los activos, iremos reportando los avances”, contestó.

Sobre los castigos para las factureras, Sheinbaum confió en “el nuevo Poder Judicial” porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado casos ante la Fiscalía “y no se han otorgado órdenes de aprehensión por parte de los jueces”.

