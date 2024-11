El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, culpó al proveedor de internet por el voto fantasma del diputado Pedro Haces (Morena), en la aprobación de la reforma para prohibir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide reformas constitucionales.

El pasado 30 de octubre, en una sesión en la que citó a los diputados de manera presencial, Morena y sus aliados avalaron la reforma constitucional con 34 votos a favor, incluido el de Haces Barba, quien posteriormente reconoció que no se encontraba en San Lázaro, ante los reclamos de la oposición.

“Se dio un informe hoy, sin que lo pidieran, sobre cuál fue el tema técnico, lo dio el secretario de servicios parlamentarios, y dejaron muy claro que el tema es una responsabilidad de Presidencia y de servicios parlamentarios. Frente a esta intermitencia técnica que no trascendió lo parlamentario, porque no quedó registrado el voto en la gaceta, que además no era algo que tuviera, digamos, trascendencia sobre el resultado mismo de la votación”, dijo Gutiérrez Luna en conferencia de prensa.

Explicó que el voto fantasma también pudo darse por la confusión de algún otro diputado, que intentara votar por Pedro Haces. Sin embargo, el acceso al salón de sesiones y el sistema de votación instalado en los curules, sólo funciona con los datos biométricos de cada legislador.

“Fue una intermitencia en el sistema de internet del proveedor, hay un proveedor que da este servicio y esa intermitencia se presenta a veces, cuando por equivocación algún diputado utiliza una tableta que no le corresponde, a veces en esa intermitencia se carga momentáneamente el voto, se revisa y ya no fue contabilizado, pero es un tema eminentemente técnico que tiene que ver con la proveeduría de internet”, aseguró el presidente de la Mesa Directiva.

